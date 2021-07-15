Dikkat çeken olay: Baskın yapılan kripto para çiftliğinde kullanılan cihaz şaşırttı

Ukrayna Güvenlik Servisi, ülkenin elektrik şebekesinden kaçak elektrik kullandığı iddia edilen bir yere baskında bulundu ve buranın bir kripto para çiftliği olduğunu keşfedildi. Ancak işin ilginç yanı, burada hiç bilgisayarın bulunmamasıydı. Çiftlikte, raflara yan yana dizili PlayStation 4'ler yer alırken, çiftlikteki tam 3 bin 800 oyun konsoluna el konuldu.

Evet, görünüşe göre ekran kartlarından sonra artık oyun konsolları da kripto para madencileri tarafından yoğun talep gören cihazlar arasına girmiş durumda. PlayStation 4'ün özellikle Ethereum para madenciliği için kullanıldığı rapor edilirken, bu durum piyasada oyun konsolu arayanları üzecek bir gelişme olsa gerek. Zira tıpkı ekran kartlarında olduğu gibi oyun konsollarında da bir stok krizi ile karşılaşılabilir.

Kripto madenciliği çiftlikleri genellikle bilgisayarlarla ilişkilendirilse de, oyun konsollarının daha ucuz olduğu yayınlanan raporda belirtilirken, kripto uzmanlarının kripto para madenciliği yapmak için bu ürünlere de yöneldiği açıkça görülüyor.