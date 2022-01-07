  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dikkat çeken Kazakistan açıklaması: Tesadüf olamaz
Gündem

Dikkat çeken Kazakistan açıklaması: Tesadüf olamaz

Kazakistan'da yaşanan olaylar hakkında yazılı bir açıklama yapan Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi, "Doğal gaz zammı bahanesi ile başlatılarak, ülke geneline yayılmaya çalışılan bu terör eylemlerinin zamanlamasının, Türkiye ile Kazakistan arasında her türlü iş birliğinin, kaynaşmanın, stratejik yakınlaşmanın, Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasının, Orta Asya ve Kafkaslar'da 5 ülkenin birlik olmaya başladığı bir döneme denk gelmesinin tesadüf olmadığı değerlendirilmektedir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 17:12:00 -
Dikkat çeken Kazakistan açıklaması: Tesadüf olamaz

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği olarak, Kazakistan'da doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışı protesto etmek bahanesiyle çıkarılan olayları ve ardından takip eden gelişmeleri üzüntü ve endişe ile takip ettiklerini belirtti.

Bu olayların şehir merkezlerine taşınması, silahlı çatışmaya dönüştürülmesi, kamu kurum ile kuruluşlarının işgali ve talanına dönüştürülmesinin "çok manidar" olduğunu dile getiren Çelebi, şunları kaydetti:

"Doğal gaz zammı bahanesi ile başlatılarak, ülke geneline yayılmaya çalışılan bu terör eylemlerinin zamanlamasının, Türkiye ile Kazakistan arasında her türlü iş birliğinin, kaynaşmanın, stratejik yakınlaşmanın, Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasının, Orta Asya ve Kafkaslar'da 5 ülkenin birlik olmaya başladığı bir döneme denk gelmesinin tesadüf olmadığı değerlendirilmektedir. Bu projeksiyonun arkasında başkalarının olduğu uluslararası kamuoyunun gözünden ve bizim gözümüzden kaçmamaktadır. Kardeş Kazakistan'daki olayların bir an önce sona ermesini, hayatın normale dönmesini, teröristlerin yargılanmalarını, bekliyoruz. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeleri askerlerinin görevlerini tamamlayıp ülkelerine geri dönmelerini bekliyoruz."

Çelebi, olaylarda vefat edenlere Allah rahmet, ailelerine baş sağlığı dileyerek, "Kazakistan'ı hiçbir oldubittiye teslim ettirmeyiz, gözümüz de kulağımız da kalbimiz de kardeş ülke Kazakistan üzerindedir. Her türlü koşullarda kardeş Kazakistan halkının, devletinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay