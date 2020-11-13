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Dünya Dikkat çeken iddia: Trump'ın 130 koruması...
Dünya

Dikkat çeken iddia: Trump'ın 130 koruması...

ABD Başkanı Donald Trump'ın korunmasından sorumlu 130 Gizli Servis çalışanının koronavirüse yakalandığı ya da Kovid-19 ile temas ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 20:25:00 -
Dikkat çeken iddia: Trump'ın 130 koruması...

ABD'de Beyaz Saray'ın ve başkanların güvenliğinden sorumlu Gizli Servis biriminde çalışan 130 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı veya virüse yakalanan kişilerle temas ettikleri için kendilerini karantinaya aldıkları ileri sürüldü.

Washington Post gazetesinin konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'a seyahatlerinde eşlik eden ve Beyaz Saray'daki güvenliğini de sağlayan birçok Gizli Servis elemanı bugüne kadar koronavirüs ile temas etti.

Yaklaşık 130 Gizli Servis elemanının koronavirüs ile temas ettiğini belirten kaynaklar, bazı kişilerin doğrudan virüse yakalandığını bazılarının da virüse yakalanan kişilerle yakın temaslı oldukları için kendilerini karantinaya aldığını bildirdi.

Birçok koronavirüs temasının Trump'ın 2020 seçimleri için yaptığı seyahatler sırasında ortaya çıktığını ifade eden kaynaklar, virüsle temas eden bazı kişilerin mühim görevlerde olduğunu belirtti.

Pandemiden en çok etkilenen ülke olan ABD'de Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve birçok kişi koronavirüse yakalanmıştı.

ABD Gizli Servisinin yaklaşık 1300 üniformalı personeli bulunuyor ve ABD başkanı ile başkan yardımcısının korunmasından sorumlu olarak görev yapıyor.

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