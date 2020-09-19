Dikkat çeken iddia! Mesut Yılmaz öldü mü?
Bir süre önce beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun kötü olduğu, doktorların kendisinden umudu kestiği ifade edilmişti. Gazeteci Emre Erciş ise Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini iddia etti. Peki Mesut Yılmaz öldü mü?
Bir müddet önce beyin ameliyatı olan eski başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun ağırlaştığı bildirilmişti.
Gazeteci Emre Erciş'ten dikkat çeken iddia: Mesut Yılmaz öldü
Bunun ardından vatandaşlar Google'da ve sosyal medyada "Mesut Yılmaz öldü mü?" sorusuna yanıt ararken gazeteci Emre Erciş, Mesut Yılmaz'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yapan Erciş, Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini ileri sürdü.
İsmet Orhan: Doktorların umudu kestiğini öğrendim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kültür/Turizm Başdanışmanı İsmet Orhan, sosyal medya hesabından Mesut Yılmaz'ın sağlık durumun gündeme getirmiş, doktorlarından Yılmaz'ın sağlığından umut kesildiğini öğrendiğini belirtmişti.