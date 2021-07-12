Dikkat çeken iddia: "Çin Macaristan'ı rüşvetle ele geçiriyor"

Macaristan'da açılacak olan Çin devletine ait 'Fudan Üniversitesi' tartışmaları artarak devam ediyor.

Ülkenin başkenti Budapeşte'den geçen Tuna Nehri kıyısında değerli bir alanda inşasına başlanan Fudan Üniversitesi'nin ülkeye yararlı mı zararlı olduğu tartışmaları Macaristan'ın en önemli iç meselesi haline geldi.

"Sıradan bir yabancı yatırımı"

11 yıldır Macaristan'ı yöneten Başbakan Viktor Orban, üniversitenin sıradan bir yabancı yatırım olduğunu belirterek ülkeye hem eğitim hem de gelir sağlayacağını vurguluyor.

Muhalefet ise Çin'in Macaristan'da artan nüfuzuna dikkat çekerek bu gibi yollarla Çin'in Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan'ı ele geçirmeye çalıştığını iddia ediyor.

"Başbakan ve hükümetten pek çok isim Çin'den rüşvet alıyor"

Hatta Macaristan muhalefeti Çin'in Başbakan Viktor Orban ve hükümetteki pek çok isme Çin'in çıkarlarına uygun hareket etmeleri karşılığında büyük çapta rüşvet verdiğini iddia ediyor.

Avrupa Birliği ile baştan beri sorunlu olan Viktor Orban'ın Çin ile ilişkileri geliştirmeye önem verdiği gözlemleniyor.

Yatırım projeleri için Çin'den pek çok kez borç alan Orban hükümeti, bu borçlar karşılığında Çin'in talebi üzerine Macaristan'ın pek çok tesisini de Çin'e sattı veya Çin'i bu tesislere ortak etti.

Çin, Macaristan'a özel önem veriyor

Orta Avrupa transit yolunda Macaristan son derece stratejik öneme sahip olduğundan Çin'in bu ülkeye, özellikle de ulaşım sektörüne yatırımlara özel önem verdiği gözlemleniyor.

Üniversite Çin'e ait olmakla beraber 10 bin öğrenci kapasiteli yurtlar Macaristan tarafından inşa edilecek. Macaristan muhalefeti, Çin'e ait üniversitenin yurtlarının Macaristan devletinin kendi kasasından inşa etmesine de tepkili.

Viktor Orban ise üniversiteler ve yurtların ayrı olduğunu, yurt yönetiminin Macaristan'da olacağından kendilerinin inşa etmesinin doğal olduğunu savunuyor.

"Uygur Şehitleri Caddesi"

Geçtiğimiz Haziran ayının başında Budapeşte'nin Orban muhalifi belediye başkanı Gergely Karácsony Fudan Üniversitesi yakınlarındaki bir caddeye 'Uygur Şehitleri Caddesi' ismini vermişti.

Macaristan'da Meclis seçimleri

2022'de Macaristan meclis seçimlerine gidecek. Gelecek seçim için 6 muhalif parti aralarındaki ihtilafları bir tarafa bırakıp Orban iktidarına son vermek üzere seçimlere ittifak halinde girebileceklerini açıkladılar.

2010'dan bu yana Viktor Orban kazandığı büyük seçim zaferleriyle ülkeyi tek başına iktidar olarak yönetiyor.

Macaristan'ın 2018 yılında gerçekleştirilen en son seçiminde Orban'ın partisi yüzde 47,9 oy almıştı.

"Orban'ın oy oranlarında gerileme yok"

Anketlere göre gelecek seçim için Orban'ın oy oranında ciddi bir gerileme görülmüyor.

Muhalefet gelecek seçimler için "Orban'ın ülkeyi Çinlilere teslim" ettiğini bolca işliyor.

Orban'ın Çinlilerle ilişkilerine karşıtlığın normalde birbirlerine karşı olan Sosyalist Parti ile Türk milliyetçisi Jobbik'i birbirine yakınlaştırması dikkat çekiyor.

Muhalefetin gelecek seçimlere ittifak halinde girebilmesinin sadece Orban'ın Çin ile artan ilişkilerine tepki olarak gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News