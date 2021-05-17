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Gündem Dikkat çeken 'Filistin' açıklaması: Tweet atmak ne işe yarıyor demeyin, nice güçlü(!) insanın bu özgürlüğü yok
Gündem

Dikkat çeken 'Filistin' açıklaması: Tweet atmak ne işe yarıyor demeyin, nice güçlü(!) insanın bu özgürlüğü yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun resmi sosyal medya hesabından İsrail’in zulmüne karşı sessiz duran dünyaca ünlü tepki gösterdi. Altun paylaşımında, “Apaçık bir zulme bile ses çıkaramıyorlar. Hepsi tutsak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 19:59:00 -
Dikkat çeken 'Filistin' açıklaması: Tweet atmak ne işe yarıyor demeyin, nice güçlü(!) insanın bu özgürlüğü yok

 YENİ AKİT / ANKARA 

İşgalci İsrail’in dünyanın gözü önünde Filistinli Müslümanlara yaptığı saldırı tüm kınama ve tepkilere rağmen devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü sanatçıların İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı saldırılar karşısında sessiz kalmalarına sert tepki gösterdi.

Fatmanur Altun, “Tweet atmak ne işe yarıyor demeyin. Nice güçlü(!) insanın bu özgürlüğü yok. Apaçık bir zulme bile ses çıkaramıyorlar. Hepsi tutsak. Saldırganı işaret etmeye, mazluma ses olmaya, hakikati haykırmaya imkan veren, sırtımızı yasladığımız Türkiye kalesi var olsun!” şeklinde konuştu.

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