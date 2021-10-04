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Teknoloji Dikkat çeken "Eren Bülbül" detayı... SİHA'lara müthiş özellik
Teknoloji

Dikkat çeken "Eren Bülbül" detayı... SİHA'lara müthiş özellik

Türk SİHA'ları ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Eren-II Radarı" ile artık bitki örtüsünün altını görecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 22:13:00 -
Dikkat çeken "Eren Bülbül" detayı... SİHA'lara müthiş özellik

ASELSAN tarafından üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kullanımına sunulan ormaniçi gözetleme radarına, 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon Maçka’da terör örgütü tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adı verilerek sistem EREN-II adını aldı.

ASELSAN öz kaynakları ile SİHA platformlarına ormaniçi gözetleme radarı entegrasyonuna yönelik çalışmalar da devam ediyor. Kısa sürede çalışmaların nihayete ermesi ve SİHA üzerinden bitki örtüsü altı EREN-II konseptinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kazandırılması hedefleniyor.

 

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