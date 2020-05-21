Dikkat çeken Çin raporu: Hava kirliliği önceki dönemin üstünde

Söz konusu artış, salgın sonrası ekonomiyi hızla canlandırma amaçlı sanayi girişimlerine bağlanıyor. Çin’de bin 500 gözlem merkezinde yapılan hava tetkik incelemeleri sonucu, kirliliğin fabrika bölgelerinde daha yüksek çıkması, bu artışın sanayi faaliyetlerinden kaynaklandığının işareti olarak değerlendiriliyor. Karantina önlemleri ile kapanan fabrika ve araçların kullanılmaması nedeniyle Çin’de azot dioksit (NO2) seviyesi 10 ila 30 birim azalmıştı.

CREA yayınladığı bir önceki raporda, sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanan Avrupa’da temizlenen hava sebebi ile 11 bin daha az ölüm görüleceği kaydedilmişti. Son dönemde yapılan birçok araştırma, salgın döneminde hava kirliliğinin azalmasıyla binlerce kişinin hayatının kurtulduğuna işaret ediyor. Geçen ay yayınlanan bir araştırmaya göre hava kirliliği dünya genelinde insan ömrünü ortalama 3 yıl kısaltıyor. Hava kirliliğinden her yıl 8,8 milyon erken ölüm gerçekleşiyor

Özellikle şehirlerde, salgın öncesi döneme göre daha kötü bir yöne doğru gidiyor. Bunun başlıca sebebi, insanların korku nedeniyle toplu taşıma yerine işe özel araçlarıyla gitmek istemelerinden kaynaklanıyor. Uzmanlara göre sorun sadece garaja çekilen araçların yeniden yollara dönmesi değil. Daha önce toplu taşıma kullanan ancak salgın sonrası otobüs, tren gibi ortamlarda yolculuk yapmak istemeyenlerin oranında görülen ciddi düşüş.

Çin’de Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları esnasında azalan hava kirliliğinin yeniden yükseldiği görüldü. Finlandiya merkezli Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi’nin (CREA) raporuna göre, hava kirliliğine neden olan maddelerin seviyesi, Şubat-Mart döneminde büyük düşüş yaşarken kısıtlamaların kaldırılmaya başladığı 8 Nisan’dan 8 Mayıs’a kadar olan sürede 2019 yılının aynı dönemine göre daha yüksek çıktı.