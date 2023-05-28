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Gündem Dikkat çeken 'balkon' detayı! Erdoğan bir ilke imza atacak
Gündem

Dikkat çeken 'balkon' detayı! Erdoğan bir ilke imza atacak

Yeniakit Publisher
2023-05-28 18:16:00 -
Dikkat çeken 'balkon' detayı! Erdoğan bir ilke imza atacak

Olası bir seçim zaferinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelenekselleşmiş balkon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü seçimlerde zafere ulaşması durumunda bir geleneği değiştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden halka seslenecek

Kazandığı tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Erdoğan, eğer bu seçimi de kazanırsa bu kez Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binasındaki balkonda vatandaşlara seslenecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerekli hazırlıklar yapılırken seçimi buradan takip edecek basın mensupları için de yer ayrıldı.

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