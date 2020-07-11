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Dikkat çeken Ayasofya sessizliği! 'İmamoğlu bu yüzden susuyor'

Gazeteci Yazar Mahmut Övür, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya ile ilgili bir açıklama yapmaması hakkında paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 00:31:00 -
Dikkat çeken Ayasofya sessizliği! 'İmamoğlu bu yüzden susuyor'

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararının ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sessizliği oldukça dikkat çekti.

Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde elleri arkasında gezen ve tekme olarak yorumlanan ilginç bir harekette bulunan İmamoğlu hakkında, Gazeteci Yazar Mahmut Övür'den çarpıcı bir iddia geldi.

Övür, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"İstanbul’un kaderiyle Türkiye’nin bağımsızlığı arasında derin bir bağ var. Bu bağın simgesi Ayasofya’dır. 84 yıl sonra Ayasofya’nın cami olmasıyla o bağ yeniden kuruluyor. Tek talihsizlik İstanbul’u yöneten zihniyetin buna karşı olması. İmamoğlu bu yüzden susuyor!!!"

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