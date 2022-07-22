Dikkat çeken araştırma: Türkiye'deki o gazlı içeceklerde alkol var

Gazlı içeceklerde eser miktarda alkol bulunduğu bilgisi doğrulandı.

Gazeteci Kemal Özer'in 2006 yılında bir tıp fakültesine gönderdiği gazlı içeceklerin bir incelemeye tabi tutulması sonucunda numuneler de alkol tespit edildiği öğrenildi.

Bu gelişmeler üzerine piyasadan da birtakım numuneler toplandı ve incelenmesi için TÜBİTAK'a iletildi. TÜBİTAK laboratuvarında yapılan incelemelerde ise araştırma kuruluşuna sevk edilen söz konusu tüm numunelerde muhtelif miktarlarda alkol tespit edildiği ortaya çıktı.

Özer'in diğer açıklamaları ise şöyle:

"İster gazoz, ister renkli içecekler, isterse de kolalara dışarıdan alkol çözücü olarak eklenir. Aksi halde suya eklenen maddeler karışmaz. Yani alkol fermantasyon sonucu oluşmuyor. Bizatihi çözücü olarak dışarıdan ekleniyor. Ayrıca kimyacılar bilir ki aromalar alkol içinde taşınır."

2006 yılındaki analizlerle bugünkü incelemeler arasında değişim yok

"Netice şudur ki, 2006'da yapılan analizler ile bugün arasında bir değişim söz konusu değil. Bir firma "ben alkol eklemiyorum", onun yerine şu çözücüyü kullanıyorum deyip analiz delilini de koymadığı müddetçe hepsi alkollüdür. Kaldık ki bu içeceklerin tek mahzuru alkol de değil."

"Gazlı içecek içenlerin kanınızı asidik hâle gelir ve mide ve bağırsak sistemini bozar İhtiva ettikleri çeşitli zararlı maddeler de cabası Bu içeceklerin markadan bağımsız hiç biri içilmemeli İçine konulan sular dahi şaibelidir Akıllı insan şüpheli ve sağlıksız şeylerden kaçınır."

"AB ve ülkemizde içinde 0,3 gr/litre altında alkol ihtiva eden içeceklere "alkolsüz(!) içecek" denir. Ayrıca 1,2 gr/lt'den az alkol ihtiva eden biralara da "alkolsüz(!) bira" denilir. Komediyi anlayın. AB'yi anlarız zâten alkol içerler. Ama burası Müslüman bir ülke."

Kaynak: Mepanews