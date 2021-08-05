Dikkat çeken araştırma: Köpekler, insanların yalan söylediğini anlayabiliyor

Avusturya’daki Viyana Üniversitesi’nden araştırmacılar köpeklerin, insanların onlara yalan söylediğini anlayabildiğini tespit etti.

Proceedings of the Royal Society B isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada 260 köpeğin doğruyu ve yalanı ayırt etme yetenekleri incelendi.

Independent'in haberine göre; deney düzeneğinde köpeklere iki opak kase sunuldu. Köpeklerin, kovalardan birinde gizlenen yiyeceği bulmak için tanımadıkları bir insanın tavsiyelerine uyması gerekiyordu.

Bahse konu kişi, köpeğe bakarak içinde ödül yemeği bulunan kaseye hafifçe vurarak, "Bak, bu iyi, bu çok iyi" cümlesini söylüyordu. Tavsiyeye uyan köpekler yiyeceğe ulaşıyordu.

Araştırmacılar, ardından düzeneği değiştirdi ve deneye bir kişi daha ekledi. Bu yeni kişi, kaselerin içindeki yiyeceğin yerini değiştiriyordu.

Köpeklere tavsiye veren kişiyse bazen bu değiştirme işlemi sırasında orada bulunuyor, bazen de bulunmuyordu. Ancak orada bulunmadığı zamanlarda da değiştirme işleminden sonra geliyor ve karşısındaki köpeğe yine tavsiye veriyordu.

İncelemelerin neticesinde köpeklerin, yiyeceklerin yeri değiştirilirken orada bulunmayan insanların tavsiyelerini dinlemediği görüldü. Kısacası bahse konu insanın, yiyeceğin yerini aslında bilmediğini anlamışlardı. Fakat daha da önemlisi, köpeklerin yarısı, karşısındaki insanın yanlış kaseyi işaret ettiğini gözlem yaparak anlıyor ve verilen tavsiyeyi görmezden geliyordu. Araştırmacılara göre bu durum, köpeklerin yalan söylendiğini anlayabildiğini kanıtlar nitelikteydi.

Öte yandan araştırmacılar, bu kadarla da kalmadı. Aynı deneylerin daha önceki versiyonlarını da inceledi. Bu versiyonlarda köpekler yerine 5 yaşındaki çocuklar, makak maymunları ve şempanzeler yer alıyordu. Ancak bu deneylerde çocuklar ve diğer hayvanlar, yalan söyleyen kişilerin tavsiyelerine uymaya köpeklerden daha eğilimliydi.

Araştırmacılara göre bu durum, köpeklerin diğer canlılara kıyasla, tanımadıkları insanlara daha az güvendiğini gösteriyor.