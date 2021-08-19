Dikkat çeken anket! Erken seçim konusunda vatandaş tarafını belli etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla dile getirdiği erken seçim çağrısı gündeme gelmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçimlerin zamanında yapılacağını söyleyerek konuya noktaya koymuştu. Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, erken seçim konusunda yapılan anket sonuçlarını köşe yazısında aktararak önemli detaylara değindi.

İşte dikkat çeken o köşe yazısı:

Güvenirliği yüksek kamuoyu araştırmalarından istifade ediyorum. Çünkü önümüzü görmemizi sağlıyor. Ama fatura kestiği partinin lehine algı operasyonuna soyunan anket firmalarının çalışmalarına itibar etmiyorum. Çünkü onlar en büyük zararı fatura kestikleri partilere veriyorlar. Çünkü onları yanıltıyorlar.

Murat Sarı’nın başkanı olduğu Konsensus Araştırma’nın 4-10 Temmuz tarihleri arasında yaptığı anketten bazı bölümleri paylaşmak istiyorum.

Halk erken seçim istemiyor

Millet seçim değil geçim derdinde derler ya aynen öyle. Konsensus’un erken seçimle ilgili verileri de bunu ortaya koyuyor.

Konsensus’un, “Erken seçim mi yoksa seçimlerin zamanında yapılması mı daha iyi olacaktır?” sorusuna ankete katılanların yüzde 58.5’i “Seçimlerin normal zamanında yapılması” yanıtını veriyor. Erken seçim yapılmalı diyenlerin oranı ise yüzde 41.5 çıkıyor.

Erken seçime inanıyor mu?

Muhalefet liderleri birbiri ardına erken seçim çağrısı yapıyor. Hatta Kılıçdaroğlu, önümüzdeki yıl sonbaharda seçime gidileceği konusunda iddialı. Peki kamuoyu erken seçime gidileceğine inanıyor mu?

Araştırmada bu soru sorulmuş. Erken seçim yapılmaz diyenlerin oranı yüzde 70.1 olurken, erken seçim olur diyenlerin oranı yüzde 29.9’da kalıyor. Erken seçim yapılmayacağı kanaatinde olanların oranı, erken seçim olur diyenlerden yüzde 40.2 oranında fazla çıkıyor.

Liderler Cumhurbaşkanı adayı olsun mu?

Konsensus’un araştırmasında cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na bir destek çıkıyor. Çünkü ankete katılanların ezici bir çoğunluğu parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Çünkü parti liderlerinin önce Türkiye’yi yönetmeye talip olması gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 65.9’u siyasi partilerin kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi gerektiğini düşünüyor. Parti liderleri aday olmamalı diyenlerin oranı ise yüzde 34.1’de kalıyor.

Seçim barajında ilginç sonuç

AK Parti ve MHP, seçim barajını yüzde 5’e çekme yönünde çalışma yaparken Konsensus’un araştırmasında yüzde 10 barajıyla ilgili şaşırtıcı bir sonuç yer alıyor.

Ankete katılanların yüzde 45.3’ü yüzde 10 barajının korunmasını istiyor. Yüzde 7 diyenlerin oranı yüzde 12.2 ederken, yüzde 5 olmasını savunanlar yüzde 16.5’e çıkıyor. En düşük seviyeyi ise yüzde 8.4’le seçim barajının yüzde 1 olmasını isteyenler oluşturuyor. Ama seçim barajı tamamen kaldırılsın diyenler yüzde 17.6’yla önemli bir oranı oluşturuyor.

Yeni parti kurulmalı mı?

Son 2 yıl içinde birbiri ardına yeni partiler kuruldu. Ali Babacan’ın, Ahmet Davutoğlu’nun, Fatih Erbakan’ın, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce’nin partilerini kastediyorum. Peki halkımız yeni parti istiyor mu? Şu alanda yeni bir partiye ihtiyaç var diyor mu?

Ankete katılanların yüzde 89.7’si yeni partiye ihtiyaç yok diyor. Yeni parti kurulmalı diyenlerin oranı ise yüzde 10.3 çıkıyor.

Erdoğansız cumhurbaşkanlığı operasyonu

Bir dönem “Erdoğansız” AK Parti operasyonu yapılıyordu. AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden almaya çalışıyorlardı. AK Parti en az yüzde 40 alan bir parti. AK Parti’yi dörde bölseniz yüzde 10 barajını aşan 4 tane parti çıkıyor. Böyle bir partiden kimse vazgeçebilir mi? E o zaman ne yapılacaktı? Erdoğan ile AK Parti arasındaki bağı koparmak istediler. DYP’yi kaptıran Demirel’in, ANAP elinden çıkan Özal’ın içine düştüğü durumu bildikleri için AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden kapma operasyonuna soyundular.

Ama Erdoğan, Demirel ve Özal’ın düştüğü hataya düşmedi. 15 Temmuz’dan sonra yapılan sistem değişikliğiyle birlikte partisinin başına dönmeyi başardı. Hep vurguluyorum. AK Parti Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kırmızı çizgisidir.

Yeni tuzak

Şimdi bir yerlerde Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olmayacağı, AK Parti içinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılacağı gibi şeyler yazılıp çizilmeye başlandı. AK Parti kulislerini takip eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la en son 1 hafta önce görüşen biri olarak benim böyle bir arayıştan haberim yok. Tam aksine Erdoğan olduğu sürece değil AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın bir cumhurbaşkanı adayı arayışı yoktur. MHP Lideri Bahçeli aylar öncesinde “Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan” diye açıklama yaptı.

AK Parti’yi girdiği ilk seçimde iktidara taşıyan, şimdiye kadar girdiği bütün seçimleri açık ara farkla kazanan, kişisel oyu AK Parti’nin oyundan fazla olan, tüm kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanı adayı olarak en yüksek oyu alacağı görülen Erdoğan dururken, AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arasın?

Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı

Erdoğan gibi milletin sevgilisi olmuş bir lider varken AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arayışına girsin?

Bu da Erdoğan’a yönelik yeni bir operasyon. Erdoğan’ı tasfiye etme operasyonu.

Hedef Erdoğansız bir cumhurbaşkanlığı. Ama ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar...

Peki ne olacak? Bu millet Erdoğan’ı desteklediği sürece planları boşa çıkacak. Erdoğan 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak.

ABD’nin Afganistan planı

ABD’nin, Afganistan’ı altın tabak içinde Taliban’a sunmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. En gerçekçi değerlendirmeyi ise ABD’nin bir önceki başkanı Trump yaptı. Trump, “Ortadoğu’yu mahvettik” dedi.

ABD’nin bir çıkış planı yapmadan Afganistan’dan çekilmesi nedeniyle Başkan Biden sert eleştirilere maruz kalıyor. Kimi ABD’nin Afganistan’ı bir kaosun içine terk ettiğini savunuyor. Bende tam da bu noktada itiraz ediyorum.

Bu ABD’nin başarısızlığının ya da beceriksizliğinin oluşturduğu bir kaotik düzen değil. ABD tam da bunu istiyordu. ABD işgal ettiği hangi ülkede nizam ve intizamı tesis etti, Irak’ta mı, Suriye’de mi? Peki o zaman Afganistan’da düzeni sağlamasını neden bekliyorsunuz?

Tam aksine çekildiği ülkeleri kaos içinde bıraktı. Kaosun dalga dalga bölge ülkelerine yayılmasını hedefledi. Çünkü ABD’nin uzun vadeli planları bunu gerektiriyor. O nedenle Afganistan’ın kaosa sürüklenmesi ya da Taliban’ın insafına terk edilmesi sizi yanıltmasın.

Yeni müdahale zemini

Başkan Biden, Afganistan’dan çekildi. Afganistan kaos içinde kalsın, Taliban gibi radikal bir örgüt tarafından yönetilsin ki ABD için yeniden müdahale zemini hazır olsun. Afganistan’ın yeniden işgali için kronometre işlemeye başladı. Taliban’ın kadınlara yönelik, sanata, sanatçıya dair bir iki radikal uygulaması ABD için yeni bir müdahalenin meşruiyet zeminini oluşturur.

O nedenle sesimin çıktığı kadar bağırıyorum, ABD tam da bu kaos ortamını hedefliyordu.

Gizli anlaşma

Bir de Taliban’ın bu kadar hızlı bir şekilde Afganistan’ı ele geçirme konusu var. O da Doha’da ABD ile Taliban arasında yapılan gizli anlaşmada yer alıyor. ABD ile Taliban, Doha’da gizli anlaşmaya vardığı tarihten itibaren Taliban hızla ülkenin sahibi oldu.