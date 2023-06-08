Dikkat çeken anket! CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçlarına yönelik yaptığı araştırmayla ortalama 0,2 farkla seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirketlerinin başında gelen Areda Survey, vatandaşlara "Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na devam etmeli midir?" sorusunu sordu.

Ankete katılan 2 bin 646 kişinin yüzde 61,5'i Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini savunurken, yüzde 38,5 ise göreve devam etmesi gerektiğini ifade etti. Ankete katılan vatandaşların hangi partiyi destekledikleri sorulan sorular arasında yer aldı.

AK Parti'yi destekleyen vatandaşların yüzde 43,8'i Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasını, yüzde 56,2'si ise istifa etmesi gerektiğini söyledi.

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu istemiyor

CHP'lilerin yüzde 64'ü genel başkanlarının koltuğu bırakmasını isterken, yüzde 36'sı göreve devam etmesi gerektiğini ifade etti.

MHP'lilerin yüzde 33,2'si Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemezken, yüzde 66,8 görevi bırakması gerektiğini bildirdi.

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İYİ Partililer ve HDP'liler

İYİ Partililerin ise yalnızca yüzde 18,5'i Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına sıcak bakarken, yüzde 81,5 gitmesini istiyor.

Terör örgütü PKK'nın uzantısı, Yeşil Sol Parti (HDP) destekçilerinin ise sadece yüzde 38,4'ü 'Kılıçdaroğlu göreve devam etsin' diyor.

İkinci tur tercihlerine göre sonuçlar

İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlerin yüzde 40,9'u Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin yüzde 64'ü ise onu artık koltukta görmek istemiyor.