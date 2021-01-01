Dikkat çeken altın iddiası: Yılın ilk çeyreğine kadar...

2020'nin Kasım ayında aşı gelişmeleri ile beraber düşen altın fiyatları yılın son haftasında da sert düştü ve 440 TL seviyelerine kadar geriledi.

Haber7'nin haberine göre; altın fiyatlarında son gelişmeleri Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Yeni Şafak yazarı Erdal Tanas Karagöl yorumladı.

"Yılın ilk çeyreğine kadar..."

Altındaki düşüşün nedeninin doların geri çekilmesi olduğunu belirten Memiş "Altın neden geriledi sorunun cevabı dolarda. Altının gram fiyatı dolar yüzünden geriledi. Aslında uluslararası piyasalarda altın düşmedi. İçerde dolar düştü ve Dolar gerilediği için gram altın geriledi şuan 440 lira seviyesinde. Ancak düşüşler hem döviz tarafında hem altın tarafında yatırımcısına çok iyi alım fırsatları sunuyor. Neden? Çünkü ABD Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası gibi gelişmiş ülkelerin Merkez Bankalarında genişlemeci politikaları hala devam ediyor. Yeni teşvik paketiyle alakalı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Mutasyona uğramış virüs salgını dünya ekonomilerinde tekrar endişeye sebep oluyor. Bu nedenler tekrar ekonomik krizleri devam ettireceğinden dolayı yılın ilk çeyreğine kadar yine altın fiyatlarında yükseliş öngörüyorum.

Yani yılın ilk çeyreğinde Ocak ayından itibaren gram altın/TL fiyatında tekrar yükselişin devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden önümüzdeki yıl düğün yapacak ya da altın borcu olan vatandaşlar bu seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Şu an Noel tatili öncesinde olduğumuz için piyasalarda özellikle küresel piyasalarda bir rehavet var. İç piyasalarda dolardaki düşüşler hızlı olduğu için bence çok iyi alım fırsatları sunduğunu düşünüyorum. 2021 yılında gram altın/TL fiyatı ve altının ons fiyatında yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum." dedi.

2021’de gümüş tekrar altını tahtından eder

Gümüşdeki fiyatlanmalara dikkat çeken Memiş "Özellikle 2020 yılında altını tahtından eden gümüş fiyatı vardı karşımızda. Gümüşün gram fiyatında yaşanan düşüşlerde yatırımcısına iyi alım fırsatları sunuyor. 2021 yılında tekrar gümüş, altını tahtından eder. Altından çok daha fazla getirisi olan bir emtia olacak. Elinde TL bulunduran vatandaşlara şanslarını çok daha zorlamamaları gerekiyor. Gelen haber akışları çok hızlı ve seri olabilir önümüzdeki haftadan itibaren. Riskleri göz önünde bulundurarak düşüşleri bence bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor.

Aşı Kasım ayında fiyatlandı. Şöyle altının ons fiyatı 1965 dolar seviyesinden aşı iyimserliği ile birlikte Kasım ayında 1765 dolar seviyesine kadar geriledi. Yani Kasım ayında aşı iyimserliği ile 200 dolar değer kaybeden bir altın ons fiyatı vardı karşımızda. Gümüş’ün ons fiyatıysa 30 dolar seviyesinden 20 dolar seviyesine kadar gerileyerek aşıyı fiyatlamış oldu. Kasım ayında yaşanan 1765 dolar seviyesinde bugün 1880 dolar seviyesini göz önünde bulundurduğumuz zaman aşı iyimserliğinin önceden satın alındığını ve şuan da daha çok virüs salgınındaki vaka sayılarındaki artışı fiyatlayan bir emtia olacak karşımızda. 2021 yılının son çeyreğinde yine aşı uygulanıyor olacak. Bu vaka sayılarındaki azalışta 2021 yılının birinci çeyreğinin sonunda ya da ikinci çeyreğinin başında altın fiyatlarında sert düşüşler göreceğiz. Ama 2021 yılının ilk çeyreğine kadar bence altın ve gümüş yatırımlarını elinde bulundurması gerekiyor yatırımcının." dedi.

"Piyasada iyimserlik var"

2021'de altının güvenli liman tercihle yükseldiğini söyleyen Yeni Şafak yazarı Erdal Tanas Karagöl ise "2020 yılındaki Kovid-19’un Dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle bir risk oluşmuştu. Güvenli liman için tek yerin altın olduğunu gördük. Tabi 2021 yılına gireceğimiz bu günlerde aşı uygulamalarının dünyada başlamış olması ekonomik olarak iyimserlik oluşturdu. Diğer taraftan ABD-Çin arasında ticaret savaşlarının gündemde olması ABD’de 2021 yılında Biden’ın göreve başlayacak olması açısından bir iyimserlik olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu iyimserlik tüm dünya ekonomisi için risklerin azaltılmasıyla bir anlamda emtia fiyatların düşmesine neden oluğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Türkiye açısından da baktığımızda altın fiyatları dünyadaki fiyatlara bağlı olarak değişiklik gösterdi diğer taraftan dolardaki hareketlere bağlı olarak etkilendi. Dolardaki düşüş bir yandan da altının fiyatında aşağıya göre düşüş göstermesine neden olabilir. Bu düşüş konjonktür olarak bakmak gerekiyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları ve aşı uygulamalarının gideceği yön ve pandemi süreci emtia fiyatları üzerinden etkili olacaktır."

2021'de altın mağdur edebilir

Öte yandan bazı yabancı uzmanlara göre ise koronavirüs süreciyle birlikte rekor seviyede yükselen altın düşüşüyle birlikte ne kadar çok yatırımcıları cezbetse de gelecek yıl gerçekleşmesi muhtemel ekonomik toparlanma altın yatırımcılarını mağdur edebilir. Yapılan açıklamaya göre altın yatırımcıları genellikle korkutucu piyasa ortamlarından korunma amacıyla bu yolu tercih eder. Piyasalar için en korkutucu iki gündemin yavaş yavaş yok olmasıyla birlikte altın da değer kaybedecek.

2020'nin kazandıranı altın oldu

Altının gram satış fiyatı, 2020'de bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 55,91 artarak yılın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

2019 yılını 1.144,24 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2020 sonunda 1.476,72 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 332,48 puan ve yüzde 29,06 olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2020'de yüzde 55,91 değer kazandı. Geçen yılın sonunda 291,20 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2020 yılının son işlem gününde 454,00 liraya çıktı. 2019 yılını 1.939,00 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bu senenin sonunda 3.011,00 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 55,29 artış kaydedildi.

ABD doları da 2020 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 24,89 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 36,49 yükseliş görüldü.

2020 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 18,33 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 25,33 oldu.