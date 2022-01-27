Dikkat çeken açıklama: Türkiye'den edindiğimiz tecrübeleri kullanmaya başladık

Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya eğitim ve teknik destek için teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Niyazbekov ve Soylu'nun çevrim içi yaptığı görüşmede, bakanlıklar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik öncelikli konular ele alındı.

Niyazbekov, Ekim 2021'de İstanbul'da Soylu ile gerçekleştirdiği toplantı sonucunda kamu güvenliğini sağlamaya yönelik dijital teknik imkanların kendilerine ulaştığını söyledi.

Türk polisinin en iyi uzmanlarının Bişkek'e gelerek Kırgız polisine eğitim verdiğini ve suçla mücadelede tecrübelerini paylaştığını aktaran Niyazbekov, "Çalışanlarımızın en güncel çalışma yöntemlerini kullanmaları konusunda eğitim ve gelişimlerine katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Niyazbekov, Kırgızistan'da yaklaşık 100 polis memurunun kısa sürede Türk polisinden edindiği tecrübeleri günlük faaliyetlerinde kullanmaya başladığını kaydetti.

Çalışanlarının tecrübe alışverişi için Türkiye'ye gönderilmesi konusunun değerlendirildiğini belirten Niyazbekov, “Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı personeli ve kendi adıma, sağladığınız yardım ve destekler için en derin şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Görüşmede, deneyim alışverişinin güçlendirilmesi, vatandaşların güvenlik ve haklarının sağlanması, suçların önlenmesi, suçla mücadele ve modern teknik araçlar kullanılarak uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele alanında iş birliği yapılması kararlaştırıldı.