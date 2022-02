Dikkat çeken açıklama: Türkiye her daim yanımızda oldu

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, 'Türkiye ile 1991 yılından bu yana ikili ilişkilerimiz çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Türkiye her daim yanımızda bulundu. Bundan sonra da her zaman bulunmaya devam edecektir. Biz de her zaman Türkiye'nin yanında bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.