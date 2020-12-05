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Teknoloji Dikkat çeken açıklama: Türkiye bu sorunu artık aşmış durumda
Teknoloji

Dikkat çeken açıklama: Türkiye bu sorunu artık aşmış durumda

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Türkiye, motor teknoloji sorununu artık aşmış durumdadır. İnşallah bu motor ile Türkiye, Romanya, Ukrayna sınıfından Almanya, İngiltere, Fransa ligine yani şampiyonlar ligine havacılıkta çıkmıştır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:45:00 -
Dikkat çeken açıklama: Türkiye bu sorunu artık aşmış durumda

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yer aldığı, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) üretilen ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin motor çalışmalarında göz bebeği kurumu TEI'nin son yıllarda bu alandaki ihtiyaçlar için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"Türkiye motor teknoloji sorununu artık aşmış durumda"

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ciddi destek ve teşvikleriyle savunma sanayisindeki ivmeyle şirket olarak son 7 yılda 10 milli ve bir yerli motoru tasarladıklarını, geliştirdiklerini, ürettiklerini ve çalıştırdıklarını söyledi.

Teslim törenini yaptıkları motorun zincirin son halkası olduğunu ifade eden Akşit, şunları kaydetti:

"Bundan önce biz bir sürü motor yaptık. Her zaman basında tartışması yapılıyor. 'Efendim yapıyorlar da seri imalata geçiyorlar mı, geçmiyorlar mı?' Bu motorlardan 5'i seri imalata geçmiş durumda. Üretimleri ve teslimatları yapıldı. 30 bin saatin üzerinde başarılı bir şekilde gökyüzünde uçmuş motorlarımız var. Motorların 2'sinin seri imalat pazarlıkları devam ediyor. Biri de Gökbey'in motoru. Aynı zamanda TJ300'ün motorunun seri üretim pazarlıkları da şu anda devam ediyor.

Bu 10 motorumuzun 4'ü jet, 2'si benzinli, 4'ü ise dizel yakıtlıdır. Türkiye, motor teknoloji sorununu artık aşmış durumdadır. İnşallah bu motor ile Türkiye, Romanya, Ukrayna sınıfından Almanya, İngiltere, Fransa ligine yani şampiyonlar ligine havacılıkta çıkmıştır."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de katıldığı törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından TEI-TS1400'ün testi sonrasında motorun teslimi ve tasarım merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, tasarım merkezinde incelemelerde bulundu.

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