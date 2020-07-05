Dikkat çeken açıklama: O konuda Türkiye'den çok destek alıyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya geldi. CNN Türk Diplomasi Muhabiri Sena Alkan'ın "Türkiye özellikle Ukraynalı turistlerin en çok tercih ettiği lokasyonlardan biri ancak Covid-19 nedeniyle bazı geri adımlar oldu. Geçtiğimiz günlerde ise uçuşlar açıldı sizin bu yıl turizm beklentiniz nedir?" sorusuna yanıt veren Kuleba "İlk defa bu bölgeye geliyorum. Ukraynalılar da Türkiye'ye gelecek. Şunu söylemem abartılı olmaz: Antalya bu yaz Ukraynalılar için 1 numaralı seyahat noktası olacak. Çavuşoğlu ile öncesinde konuştum, kendisi bana Ukraynalı turistlerin güvenli turizmini garantiledi. Benim için de gereken en önemli teminat buydu. Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını görüyoruz" dedi.

"Kırım konusunda Türkiye'den çok destek alıyoruz"

Kırım konusunda AB'den NATO'dan ve Türkiye'den yeterince destek görülüp görülmediği sorusuna ise Kuleba "Rusya'nın Kırım'ı tutması mümkün değil. Orası işgal altında bir bölge. Nüfus değişimi yapabilirler, anayasa değişikliği yapabilirler, asker yerleştirebilirler bunu kendilerini rahatlatmak için yapıyorlar. Ama hiçbir işe yaramıyor. Türkiye'den bu konuda çok destek alıyoruz. Pozisyonumuz çok basit ne kadar sürerse sürsün önemli değil, Kırım özgürleşecek ve Ukrayna'ya dönecek.

Tabii ki dünyadaki bütün ortaklarımız bu konuda Türkiye kadar ikna edici değil, yeterince yardımcı olmuyorlar. Birçok ortağımız kelimelerden öteye geçemiyor, kelimeden sonra eylem getirmek daha zor ama uluslararası platformda ana fikir Kırım'ın Ukraynaya ait olduğu ve bu da bir başlangıç noktası" dedi.