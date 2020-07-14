Dikkat çeken açıklama: Dış baskılar Türkiye'nin kararını değiştiremeyecek

Ülkenin en büyük İslami cemaati Nahdlatul Ulama'nın Yönetim Kurulu Başkanı Robikin Emhas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın ibadete açılma kararına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası toplumdan gelen bazı tepkileri eleştiren Emhas, bu kararın hukuki yollar izlenerek verildiğinin altını çizdi.

Muhammadiyah Cemaati Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Enstitüsü Sekreteri Wahid Rıdwan da kararın hukuka uygun olduğuna vurgu yaparak uluslararası bir tartışmaya gerek olmadığını ifade etti.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının Türkiye ve Türk halkının hakkı olduğuna işaret eden Rıdwan, dış baskıların, Türkiye'nin bu kararını değiştiremeyeceğini dile getirdi.

Ayasofya herkese açık

Ayasofya'nın yargı yoluyla eski işlevine geri döndürüldüğünü ve ziyaret kısıtlaması da olmadığını kaydeden Müreffeh Adalet Partisi (PKS) Milletvekili Surahman Hidayat da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm camiler gibi Ayasofya'nın da herkese açık olduğuna yönelik açıklamalarını anımsattı.

Hidayat ayrıca "Tüm taraflar, Türk hukuk sistemine, Türkiye’nin iç egemenliğine ve tarihi geçmişine saygı duymalı." dedi.

Endonezya’nın Türkiye’nin kararına saygı duyduğunu söyleyen Birleşik Kalkınma Partisi (PPP) Milletvekili Ahmed Baidowi de Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin Türkiye’nin egemenlik hakkı olduğunu kaydetti.