0553 313 94 23

Dikkat, Bunu yapanlar yandı! Büyük cezası var

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) tarafından yapılan açıklamada, Uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesileceği belirtildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:43
Dikkat, Bunu yapanlar yandı! Büyük cezası var

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), bu yıl toplam 11 İnsansız Hava Aracı(İHA) Eğitim Kuruluşu’nun kurs vermeye hak kazandığını duyurdu. Genel müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Bu yıl 11 kuruluş Genel Müdürlüğümüzden İHA Eğitim Kuruluşu Yetkisi almaya hak kazandı. Böylece ülkemizdeki İHA Eğitim Kuruluşlarının sayısı 25'e yükseldi. Kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866’e, İHA pilot sayısı ise 31 bin 194'e ulaştı” ifadesine yer verildi.

İZİNSİZ UÇUŞ YAPANLARA PARA CEZASI

SHGM’den yapılan açıklamada izinsiz İHA uçurmanın da ciddi miktarlarda para cezasıyla cezalandırılacağı belirtilerek, “İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir. İHA ile ilgili tüm süreç ve başvurular hakkında bilgi için tıklayınız” denildi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 13:43
  1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)
  2. İnsansız hava araçları
  3. İzinsiz uçuş yapanlara
  4. para cezası
  5. Drone
  6. İHA'lar
  7. açıklama

YORUM YAZ

  • volkanvolkan1 sa önce
    adam çocuğu için zevki için dron alacak uçuracak. eğlenecek. sen de bunu İHA olarak göreceksin ve o babaya 11 447 TL ceza keseceksin. O biraz abartı birader. Kusra bakmayın da ülke elden gidiyo başlarım sizin dronunuza. ülkede herşey 3 katı zamlandı. buna dur deyin bişeyle uğraşacaksanız eğer. GİZLİ KRİZ VAR ÜLKEDE.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gürcistan'dan Rus gazetecilere şok! Ülkeye sokulmadılar...
  1. Gürcistan'dan Rus gazetecilere şok!..
  2. Mustafa Varank: 8 günde 10 maddeyi..
  3. Abdulhamit Gül: İstinafa gelen dosya..
  4. Ziya Selçuk: Öğretmenler odasına..
  5. Salih Kaygusuz Erzurum İl Milli Eğitim..
  6. Arda Turan piyasada dibe çakıldı!..
  7. Manisa'da otobüs yayalara çarptı: 7..
  8. Malatya’da kaçak sigara operasyonu: 2..
  9. Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi..
  10. Pompeo, Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin..
  11. Gökçek'e karşı rezil olmuştu! CHP'nin..
  12. Ahmet Alagöz Adıyaman İl Milli Eğitim..
  13. Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu..
  14. Uludağ'da izinsiz kazı operasyonu: 4..
  15. Niğde’de ambulans ile otomobil..
  16. Üniversiteli genç çorbacıya gitti,..
  17. Kaplan'a hayran kaldılar! Tüm testleri..
  18. FETÖ'nün evlendirme imamının cezası..
  19. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
  20. ABD Dışişleri Bakanı Pakistan’da!
DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
Dolar, İran'da rekor kırdı!
Dolar, İran'da rekor kırdı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!