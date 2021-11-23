Dikkat! Bu pek bilinmiyor: Neden çeyrek altın ya da bilezik yerine gram altın almalıyız?

Yeniakit.com.tr - Analiz

Eğer altın yatırımınızı sadece yastık altı olarak tabir edilen kullanım şekli ile elinizde tutacaksanız, yani takı olarak kullanmayacaksanız bu bilgiler sizi çok yakından ilgilendiriyor.

Altından yapılan, örneğin bilezik, küpe, yüzük gibi takılar sadece içerdiği altın oranı ve gramı ile satılmaz. Üreticinin ve satıcının da kar edebilmesi için takının marka ve işçilik kalitesine göre 'işçilik karı' da üzerine koyularak satış gerçekleştirilir. Örneğin 10 gram altın 100 TL ise 10 gram ağırlığında olan bir yüzüğü de 100 Tl'ye alamayız. Tıpkı mis gibi kokan bir poğaçayı fırından alırken, poğaçanın üretildiği unun fiyat birimine tekabul eden ücretten almadığımız gibi.

Evimizdeki sandalyeyi sattığımızda onun satışını 'sandalye' olarak gerçekleştiririz. Plastik hammadesinin fiyatına göre satmayız. Ya da otomobilimizi 2. el olarak satacağımız zaman, demirin kilogram fiyatıyla hesap edip kaç kilo ise satışı da ona göre fiyatlandırıp gerçekleştirmeyiz. Fakat altın takılarda genel olarak bu geçerli değildir.

Kuyumcular altın takıyı alırken sadece takının gramajına ve toplam gramın kaç TL'ye tekabul ettiğine bakıp ona göre alışı gerçekleştirirler ve size ödemeyi yaparlar. Bazen sattığınız bileziği önünüzde parçalar eritilmek üzere bekletilen bölüme atılırlar. Yani başta takınızı alırken verdiğiniz işçilik ücreti satarken 'çöp' olur . Kuyumcu takınızı sadece altın olarak alır. Bunun sebebi ise kuyumcuların genelde 2. el takı satmaması (bazı özel işçiliğe sahip takılar-mücevherler hariç) ve sizin kuyumcuya sattığınız takının eritilip sade düz bir madene dönüşecek olması. Neden işçiliği de hesaba katsınlar ki?

Peki ne yapmalı?

işte bu sebeple eğer yatırım amaçlı altın alımı yapacaksanız işçiliği olan ve satışta size işçilik üzerinden kısmen ya da fazla( takının mahiyetine ve işçiliğine göre değişir) zarara uğratacak ürünlerden kaçınmanız gerekir. Bilezik, kolye, küpe, telkari işçilikli takı, trabzon seti gibi yüksek işçilikli setler ve çok az işçilik ücreti olsa da cumhuriyet-çeyrek-yarım-tam gibi ürünler yerine, sıfır işçiğe sahip 24 ayar gram altın almanızda çok büyük yarar var.Bu sayede satın alırken işçilik ücreti ödemediğiniz yatırımınızı satarkende işçilik ücreti olmadığı için sadece altın varlık olarak değeri üzerinden satışını gerçekleştirebilirsiniz.

Gram altınlar; yarım gram, 1 gram, 10 gram, 100, 500, 750 gram ve kiloluk külçeler olarak satılırlar. Fakat küsüratlı alım yapacaksanız bazı kuyumcularda yapısı tenekeye benzeyen ince, preslenmiş, sıfır işçilikli ve makas ile kesilen o sebeple hassas ölçüm yapılabilir durumdaki has altın olarak bilinen üründen de alabilirsiniz. Genelde kuyum sektöründeki çalışanlar şahsi birikimleri için maaşlarından artırdıkları parayla has altın almayı tercih ederler.

Not: Yazı analiz ve yorum içerir. Yatırım tavsiyesi değildir.