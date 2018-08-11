Dikkat! Bu faktörler mide ağrısına neden oluyor

MİDE AĞRISINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AŞIRI YEMEK

Özellikle acıktıklarında aniden hızlı bir şekilde yemek yemekte olan insanlar, bu gibi durumlarda yemeği kesinlikle yavaş bir şekilde yemeleri gerekiyor. Çünkü sindirim sisteminin birçok organda olduğu gibi belli bir kapasitesi bulunmakta ve bu kapasite aniden dolduğunda kramp şeklinde mide ağrısı oluşabilir.

ENFEKSİYONLAR

İnsan vücuduna kan yoluyla ya da sindirim yoluyla mide üzerinde sorunlar ortaya çıkmakta ve sindirim sistemine girmiş olan bakteriler, tıbbi ya da doğal yollarla ortadan kaldırılabilmektedir.

KABIZLIK

Özellikle insanların yiyip içtiklerine bağlı olarak ortaya çıkan bu sindirim sorunları, direkt larak mide ağrısı nedenleri arasında yer alıyor. Kabız olan ya da aşırı ishal olan insanlarda mide ağrısı oluşması durumu son derece normaldir. Eğer kabızlık durumu söz konusuysa bu sorunun düzelmesi için gerekli olan müdahalelerin yapılması gerekiyor.

TAHRİŞLER VE İLTİHAPLAR

İnsanlarda sık bir şekilde ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumun giderilmesi için kesinlikle tıbbi destek sağlanmalıdır. Özellikle iltihapların giderilmesi için antibiyotik tedavisi şarttır. Aksi durumlarda bu iltihaplar iyileşmek yerine ciddi bir şekilde ilerleyebilir.

STRES

İnsanlarda ciddi olarak etki eden bu durum, şiddetli olarak mide ağrısına neden olabiliyor. Mide ağrısı nedenleri arasında stres insanlarda, özellikle çalışma temposundaki artışa bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle mide ağrısı yaşayan insanların stresten uzaklaştıracak aktiviteler yapması gerekiyor.

AŞIRI KİLO

Aşırı kilolu olan insanlarda mide sorunları çok fazla meydana gelmektedir. Bu durum için kilo vermek en kalıcı çözümdür. Eğer daha önceden aşırı kilo nedeniyle mide ameliyatları geçirilmişse kesinlikle doktora görünerek bu ağrıların nedeni öğrenilebilir.

GASTRİT

Tüketilen yiyecek ve içecekler direk olarak mide üzerinde yaraların oluşmasına neden olurken, bu yaralar çok şiddetli mide ağrılarına neden olur. Özellikle asitli içecekler ve yağlı besinler, direk olarak mide ağrısı nedenleri arasında yer alıyor.

GAZ SIKIŞMASI

Aslında bu durum insanların karşılaştıkları en sık mide ağrısı nedenlerinden birisidir. Genellikle alt karın bölgesinde bu ağrılar ortaya çıksa bile bazı insanlarda mide ağrısı olarak düşünülebilir. Ancak ağrının tam olarak ortaya çıkarılabilmesi için doktorla görüşülmesi gerekiyor.