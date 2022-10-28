Dikkat! BİST duyurdu: 5 hisseye tedbir getirildi!

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 5 hisseye tedbir uygulanmasını kararlaştırdı. İşte BİST'in açıkladığı tedbir kararlarına ilişkin tüm detaylar...

Doğusan (#DOGUB)

VBTS kapsamında DOGUB.E payları 28/10/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Nasmed Egepol (#EGEPO)

EGEPO.E payları 28/10/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Europen Endüstri (#EUREN)

EUREN.E payları 28/10/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

ICBC Turkey Bank (#ICBCT)

ICBCT.E payları 28/10/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Kervansaray Yatırım Holding (#KERVN)

KERVN.E payları 28/10/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Hissede uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararları uyarınca, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören paylarda işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi devreye alındı. Bu kapsamda ilgili paylarda gerekli koşulların oluşması halinde kademeli olarak ve bir sonraki seviye tedbir uygulanırken önceki seviye tedbirin veya tedbirlerin uygulanmasına devam edilmek suretiyle;

1) 1 ay süre ile birinci seviye "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri

2) 1 ay süre ile ikinci seviye "Brüt Takas" tedbiri

3) 1 ay süre ile üçüncü seviye “Emir Paketi (Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması, Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması)” tedbiri

4) 1 ay süre ile dördüncü seviye “Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme” tedbiri

5) 1 ay süre ile beşinci seviye “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması (İnternet Emir Yasağı)” tedbiri uygulanıyor.

Hisselere ilişkin alınan tedbir kararları ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuruluyor.