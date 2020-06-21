Dikkat! Altın için uyardılar

Çeyrek ve gram altın fiyatları, düğün salonlarının açılış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 381,90 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 381 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 382 bin liradan tamamladı. Ayrıca yayımlanan tahminlerde altının kısa vadede ve uzun vadede nasıl bir yol izleyeceğine yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Deutsche Bank

Alman yatırım bankası Deutsche Bank, altında boğa piyasasının 2021 yılı sonuna kadar devam etmesini beklediğini açıklamıştı. Banka hazırladığı raporda, FED'in devam eden gevşek para politikasına atıfta bulunarak, 2020 yılsonu altın tahminini 1.800 dolar olarak aktarmıştı. Raporda 2021 yılına ait ons altın beklentilerine de değinen Deutsche Bank, 2021 yılsonu ons altında 2.000 dolar tahminini yatırımcılar ile paylaştı.

Altın fiyatları yükselecek mi?

97,00 puan seviyelerinde seyreden dolar endeksinde güç korunurken, altın ons fiyatında baskılanma devam ediyor. 1.720 – 1.740 dolar bandına sıkışan altın fiyatları, geçtiğimiz hafta 1.740 dolar seviyesini test etmesi ardından yeniden geriledi. Yatırım Finansman ise devam eden ikinci dalga endişeleri, Pekin'de artan tedbirler ve risk iştahında bozulmaya ek olarak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerilemeyi, ons altın fiyatlarında beklenen tetikleyici olarak değerlendiriyor.

ABD 10 yıllık faizleri 0,704 seviyesinde bulunuyor. Haziran ayı ile yükselişe geçen ve paralelinde altın ons fiyatların gerileme yaşatan tahvil faizleri, bir miktar gerileyerek 0,700 seviyelerine indi. Yükseliş hızının kaybedildiği tahvil faizlerinde yaşanan gelişme, Yatırım Finansmana göre ons altının 1.750 dolar direncini kırmasına yardımcı olabilir.

Yatırım Finansman ons altın için ilk direnci 1.750 dolar olarak aktarıyor. Bu seviyenin kırılması halinde ons altında 1.770 – 1.800 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Güncel dolar kuru 6,85 TL olarak hesaplandığında ise altın yatırımcıları, gram altında 383 TL – 385 TL – 388 TL – 392 TL seviyelerini takip edebilir.

Altın fiyatları tahmini

Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee altın fiyatları ile ilgili yayımladığı raporunda , "Piyasa, ABD'de virüsün ikinci dalga yayılma endişelerine bağlı olarak artan riskten kaçınma eğiliminden destek buluyor," dedi ve "Önümüzdeki iki hafta, çeyrek dönemin sonuna yaklaşmamız dolayısıyla volatil geçebilir. 1,750 dolar, ABD Hazine tahvil faizleri daha da düşmezse, halen altının yukarı hareketini sınırlıyor görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Goldman Sachs

Aralarında Jeffrey Currie'nin de bulunduğu Goldman Sachs Group analistlerinin e-posta notunda altın fiyatları ile ilgili "Baz senaryomuz olmamakla birlikte altını 2 bin doların üzerine taşıyabilecek, enflasyonun hedefi aşmasına ilişkin kuyruk riski görüyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Notta, şokun kısa vadede tartışmasız bir şekilde deflasyonist olmasına rağmen, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda güçlü tüketici dengeleri ve daha fazla mali teşvik yüksek enflasyonu işaret ediyor." dedi.

Goldman altının 12 ayda 1,800 dolara tırmanacağı yönündeki baz senaryosunu korudu. Spot piyasada işlem gören altın TSİ 10:55'te yüzde 0.21 ekside 1,735.11 dolardan işlem gördü.