Dikkat! Altın için mühim uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının dalgalı bir seyirde haftayı tamamladığını belirtti.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık sorunları ile ilgili bir endişenin olduğunu, bununla birlikte altın ve gümüşün ONS fiyatında bir yükseliş olduğunu, Trump’ın taburcu olması ile fiyatlarda bir geri çekilme yaşandığını söyleyen Memiş, kısa vadeli işlem yapacakların dolarla emtia işlemi yapması gerektiğini, yani TL ile işlem yapanların her zaman zarar ettiği bir dönemden geçildiğini belirtti.

Trump'ın taburcu olduktan sonra yeni teşvik paketi ile alakalı ret kararı verdiğini ifade eden İslam Memiş, yeni teşvik paketinin iptal olmasının emtia fiyatlarında sert gerilemeye sebep olduğunu, burada yatırımcısına iyi bir alım fırsatı verdiğini ve yeniden toparlandığını kaydetti. Haber7'nin haberine göre; İslam Memiş, bu toparlanmada dolar endeksinde yaşanan gerileme öte yandan yeni teşvik paketi ile ilgili tekrar iyimserliğin artmasının etkili olduğunu vurguladı. Memiş,böylece altının ONS fiyatının yeniden 1900 dolar seviyesinin üstüne çıktığını kaydetti.

Jeopolitik riskler ve ABD seçimleri öncesinde siyasi belirsizlikler arttığı için ABD seçimlerine kadar dalgalı bir seyirde işlemler beklediklerini ifade eden Memiş, emtia fiyatlarına odaklanacaklarını, bu dönemde dolarla emtia işlemi yapmanın daha faydalı olduğunu söyledi.

Altını olanlar dikkat!

Altının gram fiyatında bu hafta beklentilerinin 468-478 TL aralığında olduğunu, 469 TL seviyesine kadar gerilediğini ifade eden Memiş, ancak dolar kurundaki hızlı yükselişle beraber gram tarafından agresif yükselişler görüldüğünü bildirdi.

Memiş, "Dolar kurundaki yüksek tansiyon devam ederse, 8 lira seviyesinin üzerinde bir dolar kuru görmeye devam edersek, altının gram fiyatı bu kez 497 lira seviyesinin yukarısında işlemler gerçekleştirebilir. Elinde altın bulunduran vatandaşların varlıklarına sahip çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.