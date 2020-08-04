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Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanabilir mi? Uzmanı açıkladı

Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın ne olacak? soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:21:00 -
Dikkat! Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanabilir mi? Uzmanı açıkladı

Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları çıkacak mı? soruları arama motorlarında araştırılıyor.

Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatları hakkında açıklamalar yaptı.

Karabulut, altın fiyatlarıyla ilgili “1925 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi halinde 300-400 dolar kadar bir aşağı yönlü hareket görebiliriz. Bu açıdan temkinli hareket edilmesi gereken bir dönemdeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Altın ne kadar?

Saat 11:55 itibariyle altın fiyatları şöyle seyretti:

GRAM ALTIN

ALIŞ: 441,76
SATIŞ: 441,88

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 726,90
SATIŞ: 742,40

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.985,90
SATIŞ: 3.037,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:2.974,00
SATIŞ: 3.019,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.449,50
SATIŞ: 1.480,50

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.870,79
SATIŞ: 2.926,38

Geçen sene bugün altın ne kadardı?

4 Ağustos 2019'da ise gram altın 255 lira alış, 257 lira satış, çeyrek altın 416 lira alış, 425 lira satış, yarım altın 833 lira alış, 850 lira satış, cumhuriyet altını 1715 lira alış, 1733 lira ile işlem görmüştü.

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