Dikkat! Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanabilir mi? Uzmanı açıkladı
Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın ne olacak? soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları çıkacak mı? soruları arama motorlarında araştırılıyor.
Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatları hakkında açıklamalar yaptı.
Karabulut, altın fiyatlarıyla ilgili “1925 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi halinde 300-400 dolar kadar bir aşağı yönlü hareket görebiliriz. Bu açıdan temkinli hareket edilmesi gereken bir dönemdeyiz” değerlendirmesinde bulundu.
Altın ne kadar?
Saat 11:55 itibariyle altın fiyatları şöyle seyretti:
GRAM ALTIN
ALIŞ: 441,76
SATIŞ: 441,88
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 726,90
SATIŞ: 742,40
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.985,90
SATIŞ: 3.037,50
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ:2.974,00
SATIŞ: 3.019,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.449,50
SATIŞ: 1.480,50
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.870,79
SATIŞ: 2.926,38
Geçen sene bugün altın ne kadardı?
4 Ağustos 2019'da ise gram altın 255 lira alış, 257 lira satış, çeyrek altın 416 lira alış, 425 lira satış, yarım altın 833 lira alış, 850 lira satış, cumhuriyet altını 1715 lira alış, 1733 lira ile işlem görmüştü.