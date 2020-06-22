Dikkat, 900 TL cezası var! Bir ile daha maske zorunluluğu geldi
Ordu Valiliğinden bir açıklama yaparak alınan yeni koronavirüs kararını açıkladı. Açıklamada, Ordu'da maske takmanın zorunlu hale getirildiği duyuruldu.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği belirtildi.
Cezası 900 TL
Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi.
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