  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Dikkat, 900 TL cezası var! Bir ile daha maske zorunluluğu geldi

Ordu Valiliğinden bir açıklama yaparak alınan yeni koronavirüs kararını açıkladı. Açıklamada, Ordu'da maske takmanın zorunlu hale getirildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 18:25:00 -
Dikkat, 900 TL cezası var! Bir ile daha maske zorunluluğu geldi

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği belirtildi.

Cezası 900 TL

Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi.

İşte koronavirüs anketi! Halkın hükümete verdiği puan belli oldu
İşte koronavirüs anketi! Halkın hükümete verdiği puan belli oldu

Gündem

İşte koronavirüs anketi! Halkın hükümete verdiği puan belli oldu

Can kaybı düne göre arttı! Bakan Fahrettin Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması
Can kaybı düne göre arttı! Bakan Fahrettin Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Gündem

Can kaybı düne göre arttı! Bakan Fahrettin Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Dikkat çeken 'kolonya' uyarısı: Virüs elinize yapışabilir
Dikkat çeken 'kolonya' uyarısı: Virüs elinize yapışabilir

Korona Virüs

Dikkat çeken 'kolonya' uyarısı: Virüs elinize yapışabilir

Yeni Zelanda'da koronavirüs kararı! Ordu kontrolüne verildi
Yeni Zelanda'da koronavirüs kararı! Ordu kontrolüne verildi

Dünya

Yeni Zelanda'da koronavirüs kararı! Ordu kontrolüne verildi

Alman medya devinde çalışmış gazeteci Almanya'yı terk edip Türkiye'ye yerleşti: Burada insan gibi yaşıyorum
Alman medya devinde çalışmış gazeteci Almanya'yı terk edip Türkiye'ye yerleşti: Burada insan gibi yaşıyorum

Aktüel

Alman medya devinde çalışmış gazeteci Almanya'yı terk edip Türkiye'ye yerleşti: Burada insan gibi yaşıyorum

İtalyan teknik adam gözyaşlarına boğuldu
İtalyan teknik adam gözyaşlarına boğuldu

Spor

İtalyan teknik adam gözyaşlarına boğuldu

3 futbolcusunda koronavirüs çıktı, lig maçı ertelendi
3 futbolcusunda koronavirüs çıktı, lig maçı ertelendi

Spor

3 futbolcusunda koronavirüs çıktı, lig maçı ertelendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı