Dikkat! 40 bin holigan

İspanyol As gazetesi tüm ülkelerin yıldızlarını ve lakaplarını gündeme aldı. Türkiye'den Kerem Aktürkoğlu'nu ön plana çıkaran AS, milli oyuncuyu lakabı Harry Potter ile tanıttı. Futbolcunun gol sevinçlerinde yaptığı bu hareketiyle birlikte Harry Potter lakabı aldığını duyuran gazete, Türkiye adına en önemli silahlardan biri olduğunun altını çizdi.

Herkes turnuvada Maguire Antalya'da

İNGİLTERE Milli Takım kadrosundan çıkarılan Harry Maguire için Ada basınında tartışmalar yaşanırken oyuncunun Türkiye'de yaptığı tatil de manşetlerde. Teknik direktör Southgate'in, sakatlığını da göz önüne alarak kadrodan çıkardığı 31 yaşındaki savunmacı, Belek'te lüks bir otelde görüntülendi. 63 kez milli formayı giyen Maguire'ın kaldığı otelin günlüğünün 6 bin 500 Pound (270 bin TL) olduğuna dikkat çekildi.

Quaresma'dan uyarı: En zor rakip Türkiye!

PORTEKİZLİ futbolcu Ricardo Quaresma, ülkesinin EURO 2024'teki şansıyla ilgili konuştu. Takımdan beklentilerin yüksek olduğunu söyleyen 40 yaşındaki eski oyuncu, "Hep Ronaldo'nun gol atmasını bekliyoruz ama Bernardo Silva, Rafael Leao ve Bruno Fernandes gibi maçı bir anda çözebilecek isimlere de sahibiz" dedi. Uzun dönem Beşiktaş'ta oynayan yıldız futbolcu, "F Grubu'ndaki en zor rakibimiz Türkiye" yorumunu yaptı.