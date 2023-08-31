Dikkat! 3 hisseye tedbir kararı!

Borsa İstanbul, yürütülen incelemelerin ardından üç hissede Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, İzdemir Enerji (#IZENR), Katılım Evim Tasarruf Finansman (#KTLEV) ve Ofis Yem Gıda (#OFSYM) payları 31/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirileri ile işlem görecek.

Konuyla ilgili KAP'ta yer alan diğer bilgiler şöyle;

"VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."

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