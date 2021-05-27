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Gündem Dikili'de 21 kaçak göçmen kurtarıldı
Gündem

Dikili'de 21 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 05:55:00 -
Dikili'de 21 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.21 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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