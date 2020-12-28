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Aktüel Dikey Geçiş Sınavı Değerlendirme Raporu yayımlandı
Aktüel

Dikey Geçiş Sınavı Değerlendirme Raporu yayımlandı

ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 DGS raporuna göre, bu yıl DGS'ye 389 bin 243 aday başvurdu - Sınavı geçerli sayılan adayların yüzde 26,7'si bir lisans programına yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:09:28 -
Dikey Geçiş Sınavı Değerlendirme Raporu yayımlandı

ANKARA (AA) - ÖSYM, 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) raporunu internet sayfasından yayımladı.

DGS Değerlendirme Raporu'na göre, sınava meslek yüksekokulları (MYO) ve açıköğretim fakültesi (AÖF) önlisans mezunları, bir lisans programına yerleşebilmek için giriyor.

Rapora göre, bu yıl DGS'ye 389 bin 243 aday başvurdu. Sınavı geçerli sayılan 353 bin 86 adayın yüzde 66,5'i MYO, yüzde 33,5'i ise AÖF önlisans programlarından mezun oldu.

Puanı geçerli olan ve hesaplanan adaylardan yüzde 26,7'si bir lisans programına yerleştirildi. Lisans programına yerleşen adayların yüzde 72,5'i AÖF lisans programlarına, yüzde 27,5'i AÖF dışı lisans programlarına yerleşti.

AÖF lisans programlarına yerleşen adayların yüzde 71'ini MYO mezunları, yüzde 29'unu AÖF mezunları oluşturdu.

AÖF dışındaki lisans programlarına ait kontenjanların yüzde 67'sine MYO mezunlarından, yüzde 33'üne AÖF lisans programlarından mezun adaylar yerleşti.

Sınavda 60 sözel, 60 sayısal soru bulunduğu belirtilen rapora göre, 2020 DGS'de doğru cevap sayısı ortalaması sözel testinde yüzde 24,29, sayısal testinde yüzde 13,31 olarak gerçekleşti.

Soruların cevaplanma ve boş bırakılma yüzdelerinin de hesaplandığında, sayısal testinde ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 22,6, boş bırakılma oranı yüzde 63,1, sözel testinde ortalama doğru cevaplanma oranı yüzde 40,6, boş bırakılma oranı yüzde 35,5 olarak tespit edildi.


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