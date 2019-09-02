Dikenlik alanda mahsur kalan baykuşu vatandaş kurtardı
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde dikenlik alanda mahsur kalan baykuşun imdadına vatandaş yetişti.02 Eylül 2019 Pazartesi 13:26
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde dikenlik alanda mahsur kalan baykuşun imdadına vatandaş yetişti.
Taraklı ilçesi Mahdumlar Mahallesinde tarlada çalışmakta olan Şadi Doğan isimli vatandaş dikenlik alanda sıkışıp kalmış bir baykuş gördü. Doğan, daha sonrasında baykuşu bulunduğu yerden kurtarıp tekrardan doğaya saldı.
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