Dijitalleşme Tırı’nın ilk durağı Adana

Vodafone, İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yola çıkıyor. Vodafone Dijitalleşme Tırı, toplam 12 şehri kapsayan turuna 30 Eylül’de Adana’dan başlayacak. Vodafone Dijitalleşme Tırı, daha sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz” dedi. Şahin, “Bu kapsamda, işletmelere Red Kontrol’den Araç Takip Sistemleri’ne, Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çözümleri’ne kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz. Türkiye’nin teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sergilediğimiz bu çözümlerimizi şimdi de Vodafone Dijitalleşme Tırı ile Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerin ayağına götürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.