0553 313 94 23

Dijitalleşme Tırı’nın ilk durağı Adana

Vodafone, dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yola çıkıyor.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:40
Dijitalleşme Tırı’nın ilk durağı Adana

Vodafone, İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yola çıkıyor. Vodafone Dijitalleşme Tırı, toplam 12 şehri kapsayan turuna 30 Eylül’de Adana’dan başlayacak. Vodafone Dijitalleşme Tırı, daha sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz” dedi. Şahin, “Bu kapsamda, işletmelere Red Kontrol’den Araç Takip Sistemleri’ne, Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çözümleri’ne kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz. Türkiye’nin teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sergilediğimiz bu çözümlerimizi şimdi de Vodafone Dijitalleşme Tırı ile Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerin ayağına götürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:40
  1. Trabzon
  2. Kocaeli
  3. Kayseri
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Gaziantep
  8. Diyarbakır
  9. Bursa
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Adana
  13. Vodafone
  14. İTÜ Vodafone Future Lab
  15. dijital teknoloji
  16. Vodafone Dijitalleşme Tırı
  17. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin
  18. Metro Ethernet
  19. Dijital Pazarlama Çözümleri
  20. Araç Takip Sistemleri
  21. Red Kontrol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruhani'den ABD'ye yeni teklif!
    1. Ruhani'den ABD'ye yeni teklif!
    2. TBMM, yeni yasama yılına 1 Ekim'de..
    3. Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı!..
    4. Af ne zaman? Mahkumlara af ceza..
    5. Stratejist Kürt Siyasetçi Galip..
    6. Çanakkale'de 203 göçmen yakalandı
    7. Faciayı zırhlı araç önledi
    8. Tarım eğitimi istihdam kapısı oldu
    9. İran'dan ABD'ye nükleer anlaşmaya..
    10. Arakanlı Müslümanların geleceği belirsiz
    11. İstanbul Finans Merkezi katılım..
    12. Sinop'ta otomobil ile traktör..
    13. 'ALO 170' 11 milyon başvuruyu çözdü
    14. Osman Gökçek'ten Saadet Partisi'ne..
    15. ABD'de başkanının başındaki Demokles..
    16. Dijitalleşme Tırı’nın ilk durağı Adana
    17. PKK'nın finans kaynağına büyük darbe..
    18. Yeni nesil araçlarda e-CALL dönemi..
    19. Çanakkale ruhu canlanıyor
    20. Bir yılda 2 bin 611 yabancı yatırımcı..
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’