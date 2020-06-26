Dijital Türkiye Portalı'nda yeni uygulamalar hayata geçiriliyor

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden "Çalışma hayatım", "İkametgahım" ve "Teşvik destek başvuru sistemi" ekranlarını hayata geçireceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Oktay'ın başkanlığında "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması 2020 Yılı 2. Toplantısı" gerçekleştirildi.

Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 döneminde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha öne çıktığını belirterek, "Bir yanda salgın ile mücadele tüm gücüyle devam ederken, bir yandan da kamudaki hizmetler hiçbir şekilde kesintiye uğramamıştır. Bundaki en önemli etkenlerden biri de hep birlikte yürüttüğümüz Dijital Türkiye'de geldiğimiz noktadır." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda sağlanan ilerlemeler sayesinde Türkiye'de her şart ve durumda olursa olsun duraksamadan vatandaşa en iyi hizmetin sunulmaya devam edildiğini aktaran Oktay, "Bunu sağlık, eğitim, adalet, ulaşım, altyapı ve dijital kamu hizmetleri başta olmak üzere tüm alanlarda bir kez daha görerek, emeklerimizin verdiği sonuçları bir anlamda test etmiş olduk. Dijital Türkiye Platformu'na toplam giriş sayısında geçtiğimiz yılın toplam giriş sayısı olan 1,2 milyar seviyesini 6 ay gibi bir sürede yakalamış durumdayız. Başka ifadeyle 2020'nin ilk yarısında vatandaşlarımızın Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 oranında artmıştır." diye konuştu.



Salgın sürecinde vatandaşın hayatını kolaylaştıran birçok yeni dijital hizmeti devreye aldıklarını anlatan Oktay, "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu, e-Seyahat İzin Belgesi, işçilerin prim erteleme kapsam listesi ve seyahat" başta olmak üzere, gerekli olan sağlık belgelerinin salgın sürecinde yeni eklenen hizmetlerden en çok kullanılanlardan bazıları olduğunu bildirdi.

- "Kamu hizmeti başına belge sayısını 0,31'e düşürdük"

Bürokrasinin azaltılması ve vatandaşların işini kolaylaştırma yönünde çok önemli mesafe kat ettiklerini ve etmeye devam ettiklerini vurgulayan Fuat Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş ile vatandaşına sunduğu kamu hizmetlerinde 42 binden fazla belge isteyen devletteki bürokrasiyi azaltarak, 1000 belgenin altına indirmiş durumdayız. Hedefimiz bu sayıyı sıfıra indirmektir. Kamu hizmetlerinde belge değil beyanı yani vatandaşına güveni esas alan 'sıfır belge' politikamız doğrultusunda da Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulan kamu hizmeti başına yaklaşık 4 olan belge sayısını, 2019 yıl sonu itibarıyla 0,31'e düşürdük. Şimdi bunu daha da aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Dijital Türkiye'yi kullanan 16 yaş üzeri vatandaş sayımız 48,5 milyona ulaşmıştır."

Bugün Dijital Türkiye'de yeni bir döneme geçeceklerine işaret eden Oktay, "Bugüne kadar hizmetlerin dijital ortama alınmasını sağlayarak ilk aşamayı tamamladık. Şimdi bu hizmetlerin, daha hızlı, daha güvenilir ve kullanımı vatandaşımız açısından daha kolay olacak şekilde verilmesini sağlayacak, aynı zamanda yapılan işlemlerin performansının anlık olarak değerlendirilebileceği ve iyileştirmelerin yapılabileceği bir Dijital Türkiye Portalı için gerekli olan çalışmalara odaklanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Oktay, 2020'de Dijital Türkiye çalışmalarındaki temel önceliklerden birinin vatandaşların, Dijital Türkiye Portalı üzerinden belli bir konuyla ilgili tüm hizmetlere tek bir sayfadan ve kolayca ulaşmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

- "Araçlarım uygulamasından yaklaşık 5 milyon kişi yararlandı"

Vatandaşların, haziran ayı başında açılan "Araçlarım" sayfasına giriş yaparak, taşıtlarıyla ilgili araç muayene bilgisi, vergi borcu, sigorta durumu, trafik cezası ve HGS geçişleriyle ilgili sorgulamaları tek bir ekrandan tamamlayabildiklerini anımsatan Oktay, "Şu ana kadar bu uygulamadan yaklaşık 5 milyon kişi yararlanmış durumda. Bu rakam, bu tür uygulamaların vatandaşlarımıza nasıl bir kolaylık sağladığının da net bir göstergesidir." dedi.

Aynı zamanda "Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi" ile sosyal yardım başvuru sürecinin çok kısa bir zaman dilimine indirildiğine işaret eden Oktay, şunları söyledi:

" 'Araçlarım', 'Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi' gibi uygulamaların benzerlerini diğer alanlara da taşıyoruz. 'Çalışma hayatım', 'İkametgahım' ve 'Teşvik destek başvuru sistemi' ekranlarını da hayata geçiriyoruz. 'Çalışma hayatım' uygulaması ile vatandaşlarımızın iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, sendika, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını ilgilendiren tüm iş ve işlemleri tek bir ekranda sunacağız. 'İkametgahım' uygulaması ile elektrik, su, doğalgaz abonelikleri ile aile hekimi değiştirme ve öğrenci nakli gibi hizmetler de yine tek bir ekrandan sunulacak. 'Teşvik destek başvuru sistemi' ile işletmelerimiz tek bir ekrandan hem hangi teşvik veya desteğe başvurulabileceğini görecek hem de başvuru yapabilecek. Bu alanlarda ilgili kurumlarımız çalışmalarına başlamış durumda. En kısa sürede de devreye alacağız."

- "e-Yazışma projesinin ikinci aşamasını başlatmış durumdayız"

Oktay, diğer taraftan Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) kuruluş işlemleri dahil, OSB'de yapılan iş ve işlemlerin sadeleştirilerek Dijital Türkiye Platformuna entegre edilmesini sağlayacaklarının bilgisini de vererek, "Ayrıca, kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yapılmasını sağlayan e-yazışma projesinin ikinci aşamasını başlatmış durumdayız. İmza sirkülerinin yerini alacak e-mühür uygulamasının yasal ve teknik çalışmalarını da başlatmış durumdayız. Dijital Türkiye hizmetlerinin ve bunları sunan kurumların performanslarını ölçecek ve raporlayacak, tamamen veriye dayalı geliştirilen 'Dijital Türkiye Performans Sistemi'nin pilot çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki aylarda da tüm kamu hizmetlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırma çalışmalarına da başlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Yerel yönetimlerin hizmetlerini de dijital ortama aktarıyoruz"

Hangi kurumun hangi işlemi ne sürede tamamlanıyor, Dijital Türkiye Portalı'na entegrasyonu hangi aşamada, bunları adım adım takip ettiklerini vurgulayan Oktay, "Yerel yönetimlerin hizmetlerini de dijital ortama aktarıyoruz. Bu da zaten çok uzun süredir devam eden projelerimiz. E-Belediye sisteminin çok büyük bir bölümü tamamlandı, kalan kısım için de çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bürokrasinin azaltılmasına yönelik birçok adım attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sistem ile de yeterli performansı göstermeyen alanlarda gecikme sebepleri belirlenerek iyileştirme çalışmalarını yapmaktayız. Siber güvenlik konusunda ülkemizin ilk referans dokümanı olan 'Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi' hazırlanarak, yayımlanma aşamasına gelmiş durumdadır. Bunu da önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Vatandaş odaklı bir yaklaşımla en kaliteli hizmetin, en kolay ve en hızlı biçimde sunulması yönünde hep birlikte elimizden gelen gayretin en iyisini göstermeye devam ediyoruz. Dinamik ve esnek şekilde sürekli olarak güncellediğimiz Dijital Türkiye çalışmalarımız ile Birleşmiş Milletler e-Devlet gelişmişlik endeksinde elde ettiğimiz 15 sıralık yükselmeyi, inşallah bu yıl daha da yukarılara hep birlikte taşıyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın takip, destek ve liderlikleri için şükranlarını sunan Oktay, yeni açılan ve açılacak olan dijital hizmetler ile yaptıkları çalışmaların millete hayırlı olmasını diledi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere, tüm Bakanlıklara ve ilgili kurumlar ile emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.











