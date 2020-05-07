Dijital tarım için güçlü adımlar

Dijital pazarın, değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticilerin online platformdan ulaşabileceği bir ortam olduğuna işaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu sözleşmeli üretim platformunda tüm bitkisel ürünler bulunuyor. Akabinde ikinci fazda hayvansal ürünler de olacak ve sözleşmeli olarak üretim yapılacak. Sözleşmeli üretim yapan üreticimiz malını kaç liradan satacağını en baştan biliyor olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışındaki alıcı, çiftçiye doğrudan ulaşacak

Bakan Pakdemirli, “İkinci fazda Dijital Tarım Platformu’nun İngilizce versiyonu olacak. Yani yurt dışından bir büyük alıcı da Kemalpaşa’daki kiraz üreticisine direkt ulaşacak. Sistemin ikinci fazında hayvansal ürünler de olacak ve sözleşmeli olarak üretim yapılacak” dedi.

Pakdemirli, bu sistemi belli bir süre sonra özel sektör mantığı içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yürütmesini istediklerini ifade etti.

“Dijital pazarla tarım ile sanayi bütünleşecek”

Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerinin de bu pazar sayesinde hem Türkiye içinde hem dünyada çok daha iyi bir şekilde pazarlanacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, en önemli amaçlardan birinin de tarım ile sanayiyi bütünleştirmek olduğunu belirtti.

Sözleşmeli üretime vurgu

Pakdemirli, “Gıda sanayiinin gelişmesindeki en önemli engellerden biri de sözleşmeli üretimde Türkiye’nin istenilen yerde olmamasıdır. Gıda sanayi de inşallah istenilen yere bu şekilde gelecek. Arz talep fiyat bunların hepsi bir şekilde dengede olacak. Gıda arz güvenliği içinde sözleşmeli üretim ve tarımsal planlamanın son derece önemli olduğunun altını çiziyoruz. Tarımsal ürünlerin pazarlanması ve tarıma dayalı sanayinin zamanında ve nitelikli hammadde talebini karşılamada bu dijital tarım pazarının uygun bir model olacağını biz düşünüyoruz” diye konuştu.