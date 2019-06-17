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Dijital reklamda yatırım atağı

AdExBenchmark raporuna göre, 28 Avrupa ülkesini kapsayan dijital reklam pazarının 2012’ye oranla yaklaşık iki katından fazla büyüdüğüne dikkat çekildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:57
Dijital reklamda yatırım atağı

Dijital Reklam Yatırımları 2011’den bugüne en hızlı büyümeyi 2018 yılında sağladı. Avrupa dijital reklam yatırımları geçen yıl 55 milyar euroyu aştı.

Yüzde 44,7 büyüdü

AdExBenchmark raporuna göre; Avrupa dijital reklam yatırımları video, mobil ve sosyal medya yatırımlarının büyük artışının etkisiyle önceki yıla göre 13,9 büyüdü. Raporda, 28 Avrupa ülkesini kapsayan dijital reklam pazarının 2012’ye oranla yaklaşık iki katından fazla büyüdüğüne dikkat çekildi. Pazarın genelinde iki haneli büyüme gösteren out-stream video ve mobil reklam yatırımları 2018 rakamlarını da önemli ölçüde etkiledi ve yüzde 44,7 oranında büyüdü. In-stream video reklam yatırımları ise yüzde 19,7 oranında büyüdü. Arama motoru reklamları yüzde 12,5 büyümeyle 25 milyar euroya ulaşarak en büyük dijital reklam kategorisi olma özelliğini sürdürdü.

Doğu Bloku yükseliyor

2018 yılında, en yüksek büyümeyi gösteren 5 ülke Ukrayna (yüzde 26,9), Rusya (yüzde 24,9), Belarus (yüzde 23,6), Çek Cumhuriyeti (yüzde 20,9) ve Sırbistan (yüzde 20,1) oldu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:57
  1. Dijital Reklam Yatırımları
  2. Avrupa dijital reklam yatırımları
  3. AdExBenchmark
  4. dijital reklam

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