Dijital platform yayıncılığına şikayetler bir ayda yüzde 115 artarak 4 bin 592'ye çıktı

Dijital platform yayıncılığı kategorisinde şikayet sayısı bir ayda yüzde 115 arttı. Çözüm platformu Şikayetvar, kategorideki başvuru sayısının Temmuz 2026'da 2 bin 139 iken ağustosta 4 bin 592'ye yükseldiğini açıkladı.

Şikayetvar'ın verilerine göre dijital platform yayıncılığı, ağustosta platformdaki aylık şikayet artış oranı en yüksek kategoriler arasında ilk sırada yer aldı. Yükseliş eylülde de sürdü: Yılın 37'nci haftasında kategoriye 1.005 şikayet ulaştı; bu sayı bir önceki haftaya göre yüzde 20 arttı.

Açıklamada, "Dijital yayın platformları günlük yaşamın vazgeçilmez aboneliklerinden biri haline gelirken, kullanıcıların yaşadığı sorunlar da artıyor" denildi.

İptal sonrası tahsilat iddiaları listenin başında

Platforma ulaşan başvurularda sorunların; üyelik ve abonelik iptali sonrasında devam ettiği öne sürülen tahsilatlar, ücretsiz deneme ya da kampanya dönemlerinin ardından başlayan ücretlendirmeler, canlı yayınlardaki donma ve kesintiler, satın alınan paketin hesaba tanımlanmaması, yanlış veya mükerrer ücretlendirme ile müşteri hizmetlerine ulaşamama konularında yoğunlaştığı belirtildi.

Tüketicilerin sık dile getirdiği sorunların başında, üyelik iptalinin ardından kredi ya da banka kartından tahsilat yapılmaya devam edildiği iddiaları geliyor. Açıklamaya göre bazı kullanıcılar aboneliklerini iptal ettiklerini düşündükleri halde sonraki ay yeniden ücret alındığını, bazıları ise hesaplarında aktif abonelik görünmemesine rağmen kart hareketlerinde düzenli çekimlerle karşılaştıklarını aktarıyor. İptal seçeneğine erişememe, üyelik sonlandırıldığı halde otomatik yenilemenin sürmesi ve tahsil edilen bedelin iadesinde yaşanan güçlükler de başvurular arasında.

Ücretsiz deneme ve kampanyalı üyelikler de şikayet konusu. Kullanıcılar, ücretsiz kullanım süresinin bitiminde ücretli üyeliğe geçildiğini ancak bu süreçte yeterince bilgilendirilmediklerini öne sürüyor; kimileri kesintiyi banka hareketlerinden fark ettiğini, kimileri hizmeti kullanmadığı halde otomatik yenileme nedeniyle ödeme yaptığını belirtiyor.

Canlı spor yayınlarına yönelik başvurularda ise donma, kesilme, görüntü kalitesinin düşmesi ve yayına erişememe sorunları sıralandı. Sezonluk ya da yıllık paket satın alan bazı aboneler, yayınları sorunsuz izleyemediklerini, teknik sorunun ardından üyeliği iptal etmekte veya ücret iadesi almakta zorlandıklarını iletiyor. Ödeme tamamlandığı halde paketin hesaba tanımlanmaması, yanlış paketin aktif edilmesi ve aynı hizmet için birden fazla tahsilat yapılması da açıklamada sayılan sorunlar arasında.

"Kartımdan 379 TL yeniden çekildi"

Platforma ulaşan örnek başvurulardan birinde kullanıcı, "Üyeliğimi online olarak iptal ettim ve iptal onayı aldım. Buna rağmen birkaç gün sonra kartımdan 379 TL yeniden çekildi ve üyeliğimin bir ay daha uzatıldığını gördüm" ifadelerini kullandı; çekilen ücretin iadesini ve iptal edilen üyeliğin yenilenmemesini istedi.

Bir başka kullanıcı, promosyon koduyla oluşturduğu ücretsiz üyeliği iptal etmesine rağmen bilgisi dışında kartından 388 TL çekildiğini, üstelik hesabına giriş yapamadığını ve şifre yenileme e-postası da alamadığını yazdı. Sezonluk paket alan bir abone ise maç yayınlarında sürekli gecikme, donma ve düşük görüntü kalitesi yaşadığını, üyeliğini iptal etmek istediğinde yıllık paketlerin iptal edilemediği uyarısıyla karşılaştığını aktardı.

Destek kanallarına erişim de kullanıcıların ortaklaştığı başlıklardan. Bir tüketici, iki gündür web ve telefon üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşamadığını, temsilciye bağlandığı durumlarda ise görüşmenin sonlandırıldığını belirterek müşteri hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını ve kendisine geri dönüş yapılmasını talep etti.