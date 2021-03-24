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Ekonomi Dijital Para Yasası için son tarih açıklandı
Ekonomi

Dijital Para Yasası için son tarih açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta duyurduğu Ekonomi Reformları Eylem Planı çerçevesinde dijital paraların 31 Aralık 2021 tarihine kadar ekonomik ve hukuki alt yapıları oluşturulacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 03:14:00 -
Dijital Para Yasası için son tarih açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi, ilgili Bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun" dedi.

Dijital para için tarih açıklandı

Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını 31 Aralık 2021 tarihine kadar oluşturacak. Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu bu eylem için yasa çıkarılacak. BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını bu yılın haziran ayı sonuna kadar oluşturacak.

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