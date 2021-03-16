Dijital para için kritik adım! AK Parti çalışmaları başlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ve Yatırım Ortamın İyileştirilmesine yönelik reform paketlerinde dikkat çeken düzenlemelerden biri de dijital ortamda yapılacak yenilikler oldu. Bu kapsamda AK Parti dijital ortama yönelik çalışmaları yasalaşması için çalışma başlattı.

Reform adımları kapsamında kişisel hakların korunması için siber suçlar ve siber zorbalığa ilişkin düzenlemeler yer alacak. Bu alanda uluslar arası işbirliği imkanları getirilecek. Bireylerin kişisel haklarının sosyal medya üzerinden ihlallerine yönelik fiillerle ifade özgürlüğü koruyacak şekilde düzenlenecek.

Yapay zeka düzenlemesi

Yapay zekaya karşı insan haklarını koruyacak düzenlemeler yapılacak. Yapay zekanın etik ilkeleri belirlenecek. Bireylere ait kişisel verilerin yapay zeka platformları tarafından işlenmesine sınırlandırma getirilebilecek. Bireylerin kişilik haklarının sosyal medya üzerinden ihlaline yönelik fiillerle ifade özgürlüğünü de koruyacak şekilde etkin mücadele edilecek. Avrupa Konseyi'nin ilke ve tavsiyelerine uygun biçimde ve hukuki güvencelerin korunması ilkesine aykırı olmayacak şekilde yargıda yapay zeka uygulamaları kullanılmaya başlayacak.

AB standartlarına getirilecek

Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişmelerinin desteklenmesi kapsamında ise çocukların dijital riskler, siber zorbalık, internet bağımlılığı ile yazılı ve görsel medyanın zararlarından korunmasına yönelik çalışmalar artırılacak. Çevrimiçi çocuk istismarı fiilleri ile daha etkili bir şekilde mücadele edilecek. Bu nedenle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacak. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliği standartlarına getirilecek.

Dijital para için kritik adım

E- duruşma uygulaması yaygınlaştırılacak, e devlet üzerinden başvurulara artırılacak. Merkez Bankası; dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını oluşturacak. Ticaret sicili hizmetlerinde ve şirket işlemlerinde dijitalleşme uygulamaları geliştirilerek. Dijital piyasaların düzenlenmesine yönelik yeni bir kanun teklifi hazırlanacak. Yine dijital piyasalarda rekabetçi ve adil bir ortam oluşturulacak. (Şubesiz) Bankacılık lisanslanması, dijital vergi dairesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak.