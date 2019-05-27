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Dijital Medya ve Habercilik Derneği kuruldu

Dijital Medya ve Habercilik Derneği (DİJİMED) kuruldu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:35
Dijital Medya ve Habercilik Derneği kuruldu

Dijital Medya ve Habercilik Derneği (DİJİMED) kuruldu. Yapılan genel kuruldan sonra Ersin İbil Başkanlığındaki derneğin yönetim kurulu belirlendi.


Bir süredir çalışmaları süren Dijital Medya ve Habercilik Derneği (DİJİMED) resmen kuruldu. uzun süren çalışma ve istişareler sonucunda kurulan DİJİMED’in başkanı Ersin İbil olurken, yönetim kurulu da belirlendi.



“Yeni Türkiye’nin Dijital Dönüşümünde Öncü Olacak”


Başkan Ersin İbil yaptığı açıklamada, “Şehrimiz ve ülkemizin etkili isimleriyle kuracağımız dernek hakkında istişareler yaptık. Birçok kesimden de olumlu tepkiler aldıktan sonra yola koyulduk. Dijital Medya ve Habercilik Derneğimiz hayırlı, uğurlu olsun. DİJİMED, Yeni Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü olacak çalışmalara imza atarak küresel sürdürülebilir değer oluşturmak adına çalışmalar yapacak” dedi.



“Çalışmalar başladı”


Dijital medya ve habercilik alanlarında değer üretmek adına yola çıktıklarını belirten Başkan İbil, dernek misyonunu açıkladı. İbil, “Dijital medya alanında dünyada yapılan çalışmaları takip etmek ve ülkemizin dijital dönüşümüne katkıda bulunacak projeler üretmek, haberciliği daha nitelikli hale getirmek için mesleğinin sorunlarını tespit ederek çözümleri için çalışmak, dijital medya eğitimleri vermek” dedi.DİJİMED’i sosyal medyadan takip etmek isteyenler Facebook, Twitter ve İnstagram’da ‘Dijimedtr’ kullanıcı adından derneğin hesaplarına ulaşabilecek.


DİJİMED’in Yönetimi ise Ersin İbil, Adem Arslan, Serhat Gür, Nilüfer Pekşen, Çağrı Özdamar, Muhammed Talha İbil, Dr. Fatih Şimşek, Güven Hasbaş, Mahmut Çağrı Açılan, Semih Yılmazer’den oluşuyor.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:35
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