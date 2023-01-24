Dijital kanalların kullanımında büyük artış

SmartMessage’ın bankacılık, sigorta, perakende ve otomotiv gibi çok sayıda sektörden derlediği verilere göre özellikle e-posta kanalında önceki yıla göre yüzde 40’lık bir artış görülüyor. SMS gönderimlerinde yüzde 26’lık bir yükseliş gözlemlenirken, MMS kanalındaki aktivitelerin 2021 seviyesinde kaldığı belirtiliyor. Markalar özellikle pandemi ile dijital kullanım alışkanlıkları gelişen son kullanıcılara çok kanallı stratejilerle ulaşmaya gayret ediyor. Dijital kanalların kullanımı 2022’de yüzde 26 artarken, gönderimlerde ulaşım oranı olarak yüzde 97 ile e-posta başı çekiyor.

Konuyla ilgili SmartMessage CEO’su Oğuz Küçükbarak: “Verileri incelediğimizde özellikle pazarlama otomasyon kurgularının dijital kullanımın artmasında etkili olmaya başladığını görüyoruz. Çok kanallı kurgular günümüz tüketicisinin ihtiyaçlarını karşılamada önemli farklar yaratıyor. Pandemi ile dijital kanalları daha çok kullanan bir son kullanıcı kitlesi oluştu. Deneyimlerin mükemmelleşmesinde doğru kanallardan doğru mesajları doğru anda vermek her zamankinden önemli hale geldi” diyor.

En yoğun ay Aralık oldu

İş dünyasında özellikle okulların açılmasıyla başlayan sonbahar dönemi genel olarak birçok sektörün hareketlilik yaşadığı sezon olarak biliniyor. SmartMessage’ın verilerine göre de özellikle 2021’in son çeyreği son kullanıcı ve müşterilerle yapılan iletişimlerde en faal dönem oldu. Gönderimlerin yüzde 31’i bu dönem gerçekleşirken, tüm yıl boyunca en hareketli ay Aralık olarak kayıtlara geçti. Tüm kanallarda en çok gönderim olan Aralık’ı Nisan, Eylül ve Kasım ayları izledi. E-posta ve SMS kanallarında en az iletişimin olduğu ay Ocak olurken, SMS için Mayıs ve Temmuz en az hareketliliğin olduğu aylar arasında yer aldı.

Favori gün Perşembe

Kurumların bildirim ve kampanyalar için özellikle Perşembe gününü tercih ettiği yine SmartMessage’ın verilerinde karşımıza çıkıyor. Yüzde 26 paya sahip olan Perşembe gününü yüzde 18 ile Pazartesi ve Cuma izliyor. Hafta sonu ve özellikle Pazar günü en az marka iletişiminin olduğu zaman dilimi olarak görülüyor. SMS ve MMS kanallarında hafta içi tüm günlere yayılan dengeli bir dağılım gözlemlenirken, e-posta kanalında Perşembe günü diğer günlerin ortalamasının bir buçuk katına yakın bir hareketliliğe sahip.

Özellikle öğleden sonra hareketlilik var

Gönderimlerde özellikle öğle 12’den sonra yaygın kullanılan bir saat dilimi olarak ortaya çıkıyor. Mesajların yüzde 67’si saat 12’den sonra kullanıcılara ulaştırılıyor. E-posta ve SMS kanallarında öğleden sonraki gönderimler öğleden önceki gönderimlerin iki katı olarak gerçekleşiyor. Bu oran MMS kanalında dört kata çıkıyor.

Mobil kullanımın ve chatbotlara ilginin artması bekleniyor

Artık mobil kullanımın da önemli seviyelere geldiğini belirten Oğuz Küçükbarak: “Önümüzdeki dönem mobil kullanımda push bildirimi gibi dijital tüketicilere daha etkileyici mesajlar sunacak kanalların da daha fazla kullanılacağını bekliyoruz. Ayrıca ChatGPT’nin popülerleşmesi ile diyalog bazlı iletişim daha da yaygın hale gelecek. Müşterileri daha iyi anlayan ve daha iyi deneyimler sunan chatbotların dönemi başlıyor” yorumunda bulunuyor.