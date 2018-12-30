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Dijital ihracatta liderliğe oynuyor

2019’a büyük hedeflerle girmeye hazırlanan Turkcell yönetimi, bir taraftan abonelerine yeni sürprizler yapmanın heyecanını yaşarken, bir taraftan dadijital büyüme stratejilerini dünyanın farklı coğrafyalarında icra edecek.

30 Aralık 2018 Pazar 09:33
Dijital ihracatta liderliğe oynuyor

2018 yılında başlattıkları “dijital ihracat” sürecinde atağa geçeceklerini dile getiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Turkcell’in çeyrek asırlık tecrübesini dünyadaki diğer operatörlere de sunalım diyerek Lifecell Ventures’ı tanıtarak tahmin ettiğimizin ötesinde ilgi gördük. Dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey operatör temsilcileri Türkiye’ye gelip başarı hikayemizi dinlediler. Bugün Moldova’dan Ukrayna’ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerindeki operatörler kendi müşterilerine bizim uygulamalarımızı sunmaya başladı. Hedefimiz 2019 yılında ‘dijital ihracat’ hamlemizi Avrupa, Afrika, Güney Amerika ve Asya’da da yeni ülkeler ekleyerek daha da genişletmek. Dijital uygulamalarımızda ise kendimize üç yıl içinde 1 milyar indirme rakamına ulaşma hedefini koyduk. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP, fizy, Dergilik, lifebox, yaani gibi Türkiye’nin dijital uygulamalarını küresel anlamda rekabet edecek düzeye ulaştırdık. Yılın üçüncü çeyreği sonu itibariyle 30,3 milyon indirilme sayısına ulaşan BiP uluslararası rakiplerinin taklit ettiği özellikleriyle Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da gündemine oturdu.

Yeni veri merkezleri

Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması için girişimlerde bulunduklarını söyleyen Terzioğlu, “2019’da Ankara’da ve 2020’de Çorlu’daki Avrupa Veri Merkezi’ni de hizmete alarak bu alanda daha da güçlü bir konumda yer alacağız. Türkiye’nin datası Türkiye’de kalsın diye bugüne kadar 2 milyar lira yatırım yaptık. Bu konuda Türkiye’nin Turkcell’i olarak üzerimize düşen tüm vazifeleri yerine getirmeye hazırız” dedi.

Yüzde 20’nin üzerinde büyüme

Terzioğlu, yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen güçlü performansları sonrası, 2018 yılı için gelir büyümesini yüzde 20-22 olarak yukarı yönlü güncellediklerini, gelinen noktada Turkcell uygulamalarının indirilme sayısının 150 milyondan fazlaya ulaştığını bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 09:33
  1. Ankara
  2. dijital ihracat
  3. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
  4. Turkcell
  5. BiP

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