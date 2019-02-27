Dijital ihracatta gaza basan Turkcell, 39 ülkede 320 milyon kişiye ulaşacak

BARSELONA (AA) - Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell İcra Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, "Bugün toplamda 3 farklı kıtada, 9 operatör faaliyet gösterdikleri ülkelerde, başarısı bugüne kadar 6 ülkede kanıtlanmış olan 'bin 440' stratejisini hayata geçirmeye başladı. Bu, Turkcell'in değil Türkiye'nin başarı hikayesidir." dedi.

Dünyanın önde gelen şirketlerinin birbiriyle kıyasıya yarıştığı GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019) kapsamında Turkcell, fuara damga vuran şirketlerden biri oldu.



MWC 2019 süresince açıkladığı ürün, hizmet ve iş birlikleri ile fuarın en yoğun ilgi gören stantlarından biri olan "Turkcell/Lifecell" standı, ziyaretçilerden tam not aldı.



Geçen yıl Mobil Dünya Kongresi'nde paylaştığı "dijital ihracat hedefi" doğrultusunda gaza basan Turkcell, gelinen noktada yeni gelişmeleri bu yıl yine aynı fuar kapsamında düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Turkcell, grup şirketi Lifecell ile Türkiye, Belarus, Ukrayna, KKTC, Moldova ve Almanya'daki müşterileri ile daha güçlü ilişkiler kurmayı sağlayan "bin 440" stratejisinin 9 operatör tarafından hayata geçirileceğini, mevcut iş birliklerine ek Arnavutluk'ta ALB Telecom, Nepal'de CG Corp Global, Karayipler'de ise Digicel ile iş birliği yaptığını açıkladı.

Toplantıda paylaşılan bilgiye göre, Lifecell'in dijital servisleri Türkiye'de Turkcell, KKTC'de Kuzey Kıbrıs Turkcell, Belarus'ta BeST, Ukrayna'da Lifecell, Almanya'da Lifecell Europe ve Moldova'da Moldcell'in ardından Arnavutluk'ta ALB Telecom, Nepal'de CG Corp Global, Karayipler'de ise Digicel ile birlikte 39 ülkede kullanılmaya başlanacak.

Hayata geçen iş birlikleri sayesinde Türkiye'nin uygulamaları, toplamda yaklaşık 320 milyon kişinin yaşadığı bir pazara açılmış olacak.

Yakın zamanda imzalanan anlaşmalarla birlikte BiP, fizy, TV+, Dijital Operatör, Okudo (Dergilik), Lifebox, Yaani, Upcall, GollerCepte, Akademi ve Kopilot gibi onlarca servis toplamda 9 operatör tarafından kullanılacak.







- "Bin 440' stratejisine aslında dünyadaki tüm operatörlerin ihtiyacının olduğunu gördük"





Toplantıda, bir yılda katedilen mesafeyi paylaşan Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell İcra Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, bir yıl önce yine Barselona'da duyurdukları "dijital ihracat" hamlesini anımsattı.

Aradan geçen bir senede onlarca operatör ile yaptıkları görüşmelerde, "bin 440" stratejisine aslında dünyadaki tüm operatörlerin ihtiyacının olduğunu gördüklerini belirten Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Bu noktada özellikle Digicel Group, ALB Telecom ve Moldcell çok vizyoner bir yaklaşım gösterdiler ve Lifecell'in dijital servislerini tercih ettiler. Nepal'den CG Corp Global ise Nepal'in ilk dijital operatörünü Lifecell ile birlikte kurmaya karar verdi. Bugün toplamda 3 farklı kıtada, 9 operatör faaliyet gösterdikleri ülkelerde, başarısı bugüne kadar 6 ülkede kanıtlanmış olan 'bin 440' stratejisini hayata geçirmeye başladılar. Bu Turkcell'in değil Türkiye'nin başarı hikayesidir."



Terzioğlu, operatörlerin Endüstri 4.0 ile birlikte sağlık, eğlence, eğitim ve ulaşım gibi tüm sektörlerin dönüşmesinde ana bileşen haline geldiğine dikkati çekerek, bunun ancak dijital operatör haline gelerek başarılabileceğini dile getirdi.

Müşterilerin ihtiyaç duyduğu servislerin, operatörler tarafından sunulabilir olmasının önemine işaret eden Terzioğlu, aksi takdirde bir altyapı sağlayıcı olmaktan öteye geçilemeyeceğini dile getirdi.





- "Önümüzdeki dönem dijital operatörlerin yeniden söz sahibi oldukları bir dönem olacak"





Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aslında bizim dönüşümümüz dört sene önce başladı ve "bin 440" stratejisi ile dünyanın ilk dijital operatörü haline geldik. Mobil ve sabit altyapımızın üzerine telekom ve OTT yeteneklerimizi ekledik. BiP, fizy, TV+, Lifebox, Okudo, Paycell, Dijital Operatör, Kopilot, Yaani gibi küresel rakiplerini üstün özellikleriyle geride bırakan dijital servisler geliştirdik.

Ancak tüm operatörlerin bunu yapabilecek kaynağı, zamanı veya insan kaynağı yok. O nedenle bu global deneyimimizi şimdi adım adım diğer operatörlere, kendilerini 'dijital operatöre' dönüştürebilmeleri için aktarıyoruz. Önümüzdeki dönem dijital operatörlerin yeniden söz sahibi oldukları bir dönem olacak."



Terzioğlu, "bin 440" stratejisi ile günün her anında müşterilerin yanında olma hedeflerinden bahsederek, son bir yıldır Lifecell'in bu vizyon ve stratejiyi tüm dünyada ihtiyaç duyan operatörlere taşıdığını anlattı.





- "Başarımızın ana etkenlerinden birisi de bin kişilik Ar-Ge ekibimiz"





Kaan Terzioğlu, "Başarımızın ana etkenlerinden birisi de bin kişilik Ar-Ge ekibimiz. Bu bin kişilik ekip gece gündüz dijital servisler geliştirmek için çalışıyor. Dünyada bir operatörde dijital servis geliştirmek için çalışan en kalabalık Ar-Ge ekibine sahibiz. Geliştirdiğimiz servislerin dünya standartlarında olmasının nedeni bu. Şimdi bu çıtayı daha da yukarı taşıyabilmek için müşteriyi temel odak olarak alan 'Tasarım Odaklı Düşünme Programını' uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik hedeflerine de değinen Terzioğlu, Turkcell'in, bugün Türkiye'nin bayrağını gururla dünyanın dört bir yanına taşıdığını aktardı.

Terzioğlu, şunları söyledi:

"En büyük motivasyonumuz her zaman ülkemize duyduğumuz aşk oldu. Ekonomi Bakanlığımızın 2018-2022 Stratejik Planı'na göre, yüksek teknoloji ürünlerin ihracattaki payının yüzde 6'ya yükseltilmesi hedefleniyor. Bu hedeflere ulaşmak için Lifecell olarak durmadan çalışıyoruz.

2020'de sizlerle burada yeniden buluştuğumuzda, dijital servislerimizin çok daha geniş bir coğrafyada çok daha fazla operatör tarafından müşterilerine sunulduğu haberlerini paylaşacağız. Şunu bugünden söyleyebilirim ki 60 operatörle daha görüşme halindeyiz."





- "Yetkinliklerimizi dünyanın her yerine taşımak için çalışıyoruz"





Toplantıda sonunda soruları yanıtlayan Terzioğlu, gelecekte var olmak, müşteri tarafında önemli olmak için, müşterinin en öne koyulması gerektiğini dile getirdi.

"Anlamlılığınızı, müşteriyle olan irtibat ve bağlantıyı artırmanız gerekiyor." diyen Terzioğlu, önümüzdeki 3 yıla bakıldığında daha hızlı büyüyeceklerini anlattı.

Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yetkinliklerimizi dünyanın her yerine taşımak için çalışıyoruz. Yaptığımız her projede hedefimiz yerel ekonomiyi büyütmek. 'DO;1440' mesajını tüm dünyaya vermeye devam edeceğiz. Toplanan veri, toplandığı ülkede muhafaza edilecek. Veri bugün petrolle eşleştiriliyor. Nerede elde edildiyse, veriyi orada muhafaza etmek lazım. Ülkelerin kendi verilerini kontrol edebilmeleri, işleyebilmeleri ve kendi ülkelerinde muhafaza edebilmeleri gerek.

Hangi ülkede yer alıyorsak, o ülkede verinin koruyucusu biz olmalıyız. Aksi halde hepimiz yapay zekanın kölesi oluruz ve kimin zekasının oyuncağı olduğumuzu bile anlayamayız. Verilerin depolanmasında dijital emperyalizme son vermemiz gerek. Bizim Turkcell olarak kimsenin 1GB datasında gözümüz yok."

Yeni operatör iş birliklerini duyurmaya devam edeceklerini bildiren Terzioğlu, "Dünyada neredeyse görüşmediğimiz operatör yok, hız kesmeyeceğiz." dedi.









- "Sadece altyapı sağlayıcısı olmanın ötesine geçiyoruz"





Digicel Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Denis O'Brien ise dijital geleceklerine doğru çok büyük bir adım attıkları için heyecanlı olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Müşterilerimizin dijital hayat ortakları haline dönüşeceğimiz yolculuğu başlatarak, sadece altyapı sağlayıcısı olmanın ötesine geçiyoruz.

Tüm dünyada LTE ve fibere yaptığımız önemli yatırımlar ve inovatif dijital servislerimiz sayesinde dijital hayatlarını en iyi şekilde sürmek isteyen müşterilerimizin hayal güçlerini yakalayabilmek ve onları anlamlı bir şekilde daha güçlü kılmayı hedefliyoruz."





- "Lifecell, büyük deneyimi, akılcı stratejisi ve etkileyici vizyonuyla çalışabileceğimiz en iyi ortak"





CG Corp Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Binod Chaudhary da amaçlarının Nepal vatandaşlarına daha iyi ve kaliteli dijital operatör hizmetleri sunmak olduğunu belirterek, "Lifecell, büyük deneyimi, akılcı stratejisi ve etkileyici vizyonuyla birlikte çalışabileceğimiz en iyi ortaktı. Bu iş birliği kapsamında, ilk olarak piyasaya dijital ürünler sunmayı hedefliyoruz. Sonrasında, telekom operatörü CG Lifecell'i birlikte hayata geçireceğiz. Bu iş ortaklığının büyük bir başarı hikayesi yaratacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Moldcell Genel Müdürü Barkın Seçen ise konuşmasında, "Lifecell'in dijital dönüşüm sürecini paylaşmak bizim için önemli bir deneyimdi. Özellikle BiP, telekomünikasyon sektöründe ezber bozan bir dijital servis oldu." diyerek Lifecell ve Moldcell iş birliğinin devam edeceğini belirtti.







- Yeni Lifecell iş birlikleri





Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, Terzioğlu'nun iş birliğini duyurduğu 3 milyon nüfusu olan Arnavutluk'taki en eski telekomünikasyon şirketi ALB Telecom, anlaşma kapsamında Lifecell'in ilk aşamada BiP ve Lifebox, sonrasında ise fizy, Yaani, OKUDO ve kopilot servislerini müşterilerine sunmaya başlayacak.

Turkcell ve Digicel ise Ocak 2019'da imza attıkları bir işbirliği kapsamında, telekom yeteneklerini birleştirmeye kararı aldılar.

Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik’te faaliyet gösteren Digicel Group, müşterilerine Lifecell'in dijital servislerini sunarak kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sağlayacak.

Digicel müşterileri anlık mesajlaşma platformu BiP ile iletişim kuracak, fizy ile müzik dinleyecek, TV+ izleyecek ve dijital yayıncılığın öncüsü Dergilik okuyacak.

Turkcell yöneticilerinin, tüm müşteri kullanım metriklerini mobil cihaz üzerinden anlık olarak takip edebildiği Dijital Kokpit ve müşterilerin tüm işlemleri 7/24 anında gerçekleştirebildiği Dijital Operatör uygulaması da Digicel'in faaliyet gösterdiği ülkelerdeki operatörlerin altyapılarına entegre edilerek müşterilerine sunulmaya başlanacak.

Lifecell'in Nepal'in başkenti Katmandu'da CG Group'un parçası CG Corp Global'le imzaladığı anlaşmayla da diğer anlaşmalardan farklı olarak iki operatör, ülkenin ilk dijital operatörünü hayata geçirecek.

Yaklaşık 30 milyon potansiyel müşteriye ulaşacak olan operatör, bünyesinde ilk aşamada BiP, Lifebox, fizy, TV+, OKUDO ve Hızlı Giriş dijital servislerini bulunduracak.





