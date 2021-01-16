“Dijital hizmete talep yüzde 50 arttı”

“Üretime Dönüş” buluşmalarının üçüncüsü “İnsan Odaklı Yeni Dönem” oturumuna katılan Akşam, yeni dönemi “insan odaklı” olarak değerlendirerek, bu yeni dönemin en başında olağanüstü koşullar ve değişen ihtiyaçlar kapsamında müşterilerin finansman ihtiyaçlarının arttığını aktardı. Akşam şunları kaydetti: “Sektörümüz yenilikçi ürünler, dijital hizmetler anlamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve Türkiye Finans olarak bizler de bu konuda lider olmaya çalışıyoruz. Biz de hızlıca dijital kanallarımızı devreye aldık, dijital alt yapısı kuvvetli ürünlerimizi tek tek hizmete açtık. Artık para transferi saat 17.00’dan sonra tüm bankalar arasında mümkün hale geldi, EFT sistemi 24 saate yayıldı. Önümüzdeki dönemde de finans tarafı bütünüyle zaman ve mekan bağımsız olarak ilerlemeye devam edecek. Sektörümüz 7 gün 24 saat boyunca müşterilerimize hizmet vermeye başladı. Türkiye Finans olarak sokağa çıkma kısıtlamalarında şubelerimizin kapalı veya açık olması fark etmeksizin, dijital kanallardan hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Kısacası 7 gün 24 saat, şubede veya evde müşterimiz olabilecek, finansman başvurusu yapabilecek veya katılım hesabı havuzlarını dijital olarak değerlendirebileceksiniz.”