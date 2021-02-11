  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Dijital Güvenlik Servisi ile kullanıcılara geniş çaplı koruma
Teknoloji

Dijital Güvenlik Servisi ile kullanıcılara geniş çaplı koruma

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin internet ortamında daha güvenli olabilmeleri için özel koruma çözümleri üretiyoruz. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Servisi ile bu riskleri minimum düzeye indiriyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 16:15:00 -
Dijital Güvenlik Servisi ile kullanıcılara geniş çaplı koruma

Turkcell, internet ortamında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı geliştirdiği Dijital Güvenlik Servisi ile koruma sağlamaya devam ediyor. Dijital Güvenlik Servisi, dolandırıcılık amacıyla açılan ve özellikle “oltalama” olarak bilinen, e-ticaret veya banka gibi kuruluşların internet sitelerinin kopyalarını oluşturarak kullanıcıların kredi kartı ve hesap şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere yönelik koruma sağlıyor. Servis ayrıca, kullanıcıların e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri ve çeşitli uygulamalarda kullandıkları şifrelere karşı sızıntı taraması yapmasının yanı sıra geçmişte ya da anlık olarak yapılan şifre ele geçirme girişimlerinde de SMS ve eposta ile kullanıcıları uyarıyor.

“Güvenli internet için çalışıyoruz”

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, internetin güvenli kullanımını desteklemek amacıyla çalıştıklarını ve müşterilere daha güvenli bir internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtti. Turkcell olarak müşterilerinin verilerini korumanın en önemli öncelikleri arasında yer aldığını aktaran Tansuğ, şunları kaydetti:

Tüm cihazlarda koruma sağlıyor

“Günümüzde siber saldırıları ve beraberinde getirdiği riskleri görmezden gelemeyiz. Bunun için hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin internet ortamında daha güvenli olabilmeleri için özel koruma çözümleri üretiyoruz. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Servisi ile bu riskleri minimum düzeye indiriyoruz. Turkcell hattı üzerinden mobil internette dolaşırken tüm cihazlarda koruma sağlayan bu servisimiz sayesinde müşterilerimizi zararlı içerikli ve dolandırıcılık amacıyla açılan bir sayfaya girmeye çalıştıklarında, ek olarak e-posta hesaplarında ve çeşitli uygulamalarda kullandıkları şifrelerde sızıntı olduğunda uyarıyoruz. Şifre ele geçirme girişimlerinde derhal SMS ve e-posta yoluyla bilgilendiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin siber güvenliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Cep telefonlarına şifre konmalı

Tansuğ, internet ortamında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek önlemlere ilişkin, “Özellikle bireysel müşterilerimiz, cep telefonlarına mutlaka güvenli bir şifre koymalı ve internet bağlantılarını bilmedikleri cihazlarla ya da topluluklara açık ağlarla paylaşmamalılar. Tanımadıkları adreslerden dolandırıcılık amaçlı gelen mail ve mesajlara itibar etmemeli ve internet üzerinden kullanıcı bilgilerini verdikleri web sitelerinin güvenilirliğinden emin olmalılar” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandığı günden itibaren bazı gruplar tarafından protesto edilen Prof..
Kuşkonmaz nedir? Kuşkonmazın faydaları nelerdir?
Sağlık

Kuşkonmaz nedir? Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Bir bitki türü olan kuşkonmaz, sağlık açısından pek çok faydalı olduğu biliyor. Peki kuşkonmaz nedir? Kuşkonmazın faydaları nelerdir? Kuşkon..
İsveç'te ırkçı saldırı: Biz size bakıyoruz pislik maymunlar
Dünya

İsveç'te ırkçı saldırı: Biz size bakıyoruz pislik maymunlar

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşlı bir adamın Afrikalı anne ve çocuklarına uyguladığı ırkçı saldırı kameraya yansıdı. ''Biz size bakıyoruz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay