Dijital görüntüyü gerçek diye tanıttı: Yalan motoru Fatih Altaylı DMM'ye takıldı

"Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı" iddiası yalanlandı. Sık sık akıl almaz iddialarla gündemde kalmaya çalışan Fatih Altaylı'nın bu yalanına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Sosyal medya yalanları artık alışık olduğumuz, pek çok defa da dikkate almadığımız yalanlar. Bir grubun ortaya attığı bir yalan zaman zaman büyüyüp geniş kitlelere ulaşınca yalanın muhatabı buna dair bir açıklama yapma gereği hissediyor. Fakat bazı yalanlar sıklıkla ve aynı isimler tarafından tekrar ediliyor. Sosyal medyadan para kazanılıyor olması, kimyasında yalan bulunan isimlerin yalanlarını daha gür sesle söylemelerine yardımcı oluyor. Fatih Altaylı da bu isimlerden biri. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu nefretle yalan üstüne yalanları, iftira üstüne iftiraları sıralayan Altaylı, kendi kitlesini biraz oldun mutlu ediyor ama bu mutluluk her defasında kısa süreli oluyor.

Fatih Altaylı'nın YouTube sayfasından ortaya attığı "Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı" iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

DMM'den yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı' iddiası doğru değildir." denilerek Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iddia edildiği gibi bir tekne bulunmadığı bildirildi. Açıklamada söz konusu görüntünün bir firmanın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde uygulayacağı proje için internet sitesinde kullandığı, dijital ortamda hazırlanan bir görüntü olduğu belirtilirken "Dijital ortamda hazırlanan görüntülerde yer alan bir teknenin, 'gerçekten orada olduğuna yönelik' kasıtlı bir manipülasyon kampanyası yürütülmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür kampanyalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"DİJİTAL ORTAMDA HAZIRLANAN BİR GÖRÜNTÜDEN ALINMIŞTIR"

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı' iddiası doğru değildir.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iddia edildiği gibi bir tekne bulunmamaktadır.

Bahse konu görüntü, bir firmanın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde uygulayacağı proje için internet sitesinde kullandığı, dijital ortamda hazırlanan bir görüntüden alınmıştır.

Dijital ortamda hazırlanan görüntülerde yer alan bir teknenin, 'gerçekten orada olduğuna yönelik' kasıtlı bir manipülasyon kampanyası yürütülmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür kampanyalara itibar etmeyiniz."