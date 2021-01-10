Dijital ehliyet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Dijital ehliyet denilen Takograf Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanmaktadır.

Dijital ehliyet almak isteyenler, başvuru sürecinin nasıl olduğunu araştırıyor. Takograf kartı almak isteyen vatandaşlar sürücü şirket veya servisler başvurularını internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler. Ön başvurular internet üzerinden olup sürücüler kendi adları üzerinden TOBB tarafından görevlendirilmiş odalara giderek gerekli istenilen belgeleri teslim ederek başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

Sürücüler mutlaka odalara gitmeden ödemeleri yapmış olmaları gerekmektedir.

Sayısal Takograf ne demek?

Sayılsal takograf; karayolu vasıtasıyla yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kullanılan kontrol cihazı olarak bilinir. Araç üzerine bağlı takograf cihazı sistemin beyni diye tarif edebiliriz. Sürücüler için periyot sistemini ve görevlerini bellek üzerinden 12 ay boyunca saklar. Genel olarak sayısal takograf akıllı kartlar üzerinden çalışır. Sürücüler şirketler operatörler, takograf kalibrasyon merkezleri ve denetim görevlileri ihtiyaç durumunda akıllı kartlara sahip olabilmektedirler. Kart sayesinde takograf cihazında ki bütün bilgilere ulaşabilir.

Takograf için gerekli belgeler neler?

Sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi, T.C kimliğinin aslı ve fotokopisi ve biyometrik fotoğraf gerekir.

Başvuru için gerekli şartlar nelerdir?

Uluslararası taşımacılık yapan SRC1- SRC2- SRC3- SRC4 -SRC5 belgelerine sahip olunması gerekir.

Başvuru ücreti ne kadar?

Sürücü kartları 130 TL olurken şirket vs. servis kartları ise 400 TL olarak belli olmuştur.