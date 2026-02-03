Dijital dünyada çocuklara kalkan olacak eylem planı yürürlüğe girdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" ile 2026-2030 yılları arasında çocukların çevrimiçi güvenliği ve gelişimi en üst düzeyde korunacak.
Geleceğin teminatı çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak ve fırsatlardan daha güvenli yararlanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan dev eylem planı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeyle duyurulan plan, önümüzdeki beş yılı kapsayan kapsamlı bir yol haritası sunuyor.
2030 HEDEFİ: GÜVENLİ VE BİLİNÇLİ NESİLLER
Genelgede, hızla dönüşen dijital dünyada çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi ve dijital becerilerinin çağın gereklerine uygun hale getirilmesinin önemi vurgulandı. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)" hayata geçirildi.
RİSKLERE KARŞI BÜTÜNCÜL KORUMA
Planın temel felsefesi "çocukları risklerden korumak ve iyi oluşlarını güçlendirmek" olarak belirlendi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak olan eylem planı şu başlıkları kapsıyor:
-
Çevrimiçi ortamlardaki güvenlik risklerinin azaltılması.
-
Dijital fırsatların çocuklar için artırılması.
-
Koruyucu ve destekleyici politikaların güçlendirilmesi.
SIKI TAKİP: DİJİTAL İZLEME SİSTEMİ KURULUYOR
Eylem planının uygulanması aşamasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Planın başarısı, kurulacak özel bir "Dijital İzleme Sistemi" üzerinden takip edilecek. Sorumlu kurumlar, yaptıkları tüm faaliyetleri bu sisteme aktaracak ve hazırlanacak yıllık raporlar Cumhurbaşkanlığına sunulacak.