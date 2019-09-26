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Dijital dönüşümü İstanbul’da konuştular

Turkcell, 60 şirketten 200 temsilciyi ağırladı... Turkcell yönetimi, ev sahipliği yaptığı ‘Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği’nde dijital dönüşümle ilgili ufuk açıcı mesajlar verdi.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:51
Dijital dönüşümü İstanbul’da konuştular

 Akit  Ekonomi 

Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği’ne ev sahipliği yapan Turkcell yönetimi, bir çok ülkenin operatör temsilcilerine dijital dönüşümle ilgili ufuk açıcı mesajlar verdi. İstanbul’da düzenlenen organizasyonda 60’tan fazla uluslararası şirketi temsilen 200’e yakın katılımcı yer aldı.

Küresel telekomünikasyon sektörünün önemli oyuncularını buluşturan Uluslararası Operatör Müşteri Etkinliği bu yıl ilk kez dijital operatör odağında Turkcell ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi. Avrupa, Asya ve Amerika’da faaliyet gösteren 60’tan fazla uluslararası şirketin katıldığı etkinlikte sektörün geleceği ele alınıp operatörlerin dijitalleşme süreçleri konuşuldu. Ev sahipliğini üstlenen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, misafirlerine, tüm dünyada kullanılan dijital ürün ve servisleriyle ilgili bilgiler verdi.

Sektörde fark oluşturduklarını vurgulayan Erkan, verdiği mesajda, ’’Bu buluşma vesilesiyle de bir yandan ülkemizde dünya devlerini ağırlama fırsatı bulurken diğer yandan dijital alandaki tecrübelerimizi ve başarımızın sırrını kendileriyle paylaştık’’ dedi.

Deutsche Telekom’dan Orange’a, Verizon’dan China Telecom’a, kendi ülkesinde dev olan şirketlerin yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Murat Erkan, ’’Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak, yeni nesil veri merkezi yatırımlarının öneminden bahsettik. Uluslararası arenada GTT, TATA, Century Link gibi alanında dev şirketlere sunduğumuz veri merkezi hizmetimizi diğer operatörlere anlattık. Bu şirketlerle iş birliğine devam ederek, dijital dönüşümde sektördeki öncü rolümüzü sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:51
  1. İstanbul
  2. Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği
  3. Turkcell
  4. dijital dönüşüm
  5. Küresel telekomünikasyon sektörü
  6. dijital ürün ve servisler
  7. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan
  8. Deutsche Telekom
  9. China Telecom
  10. Orange
  11. Verizon
  12. Murat Erkan
  13. GTT
  14. TATA
  15. Century Link

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